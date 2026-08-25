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Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'da tatil yaparken sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Lüks bir plajda lahmacun yerken çektiği kareyi Instagram hikâyesinde paylaşan ünlü model, fotoğrafına "Ben bir lahmacun kızıyım" notunu düştü.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 1

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Sara Gündoğan, Bodrum'da gittiği lüks bir plajda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Gün boyunca şezlongunda dinlenen Gündoğan, masasındaki lahmacun, peynir ve salata tabağını da takipçileriyle paylaştı.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 2

"BEN BİR LAHMACUN KIZIYIM"

Ege'nin mavi sularına karşı lahmacun keyfi yapan Gündoğan, paylaşımına "I'm a lahmacun girl" (Ben bir lahmacun kızıyım) notunu ekledi. Ünlü modelin neşeli paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 3

LAHMACUNUN FİYATI 2 BİN 500 TL

Öte yandan Bodrum'daki lüks plaj ve seçkin işletmelerde bu sezon lahmacun fiyatlarının 2 bin 500 TL seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 4

Yüksek giriş ücretleri, loca bedelleri ve harcama limitleriyle dikkat çeken işletmelerdeki fiyatlar, yaz sezonunun en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 5

Gündoğan da Bodrum'un meşhur plaj keyfini bizzat deneyimledi.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 6

İLKAY GÜNDOĞAN'IN AİLESİ

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın özel hayatı da futbol kariyeri kadar merak ediliyor. İtalyan model, sunucu ve oyuncu Sara Arfaoui Gündoğan ile 2022 yılında evlenen Gündoğan'ın üç çocuğu bulunuyor.

Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı 7

Çiftin ilk çocukları Kais, 2023 yılında dünyaya geldi. Ardından 2025 yılında kızları Ella aileye katıldı.

İlkay Gündoğan ve Sara Gündoğan, Nisan 2026'da üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Çiftin en küçük çocuklarının adının ise Kian olduğu öğrenildi.

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