Bodrum'da 2 bin 500 TL'lik lahmacun! Sara Gündoğan paylaştı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Bodrum'da tatil yaparken sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Lüks bir plajda lahmacun yerken çektiği kareyi Instagram hikâyesinde paylaşan ünlü model, fotoğrafına "Ben bir lahmacun kızıyım" notunu düştü.

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre; Sara Gündoğan, Bodrum'da gittiği lüks bir plajda deniz ve güneşin tadını çıkardı. Gün boyunca şezlongunda dinlenen Gündoğan, masasındaki lahmacun, peynir ve salata tabağını da takipçileriyle paylaştı.

"BEN BİR LAHMACUN KIZIYIM" Ege'nin mavi sularına karşı lahmacun keyfi yapan Gündoğan, paylaşımına "I'm a lahmacun girl" (Ben bir lahmacun kızıyım) notunu ekledi. Ünlü modelin neşeli paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

LAHMACUNUN FİYATI 2 BİN 500 TL Öte yandan Bodrum'daki lüks plaj ve seçkin işletmelerde bu sezon lahmacun fiyatlarının 2 bin 500 TL seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor.

Yüksek giriş ücretleri, loca bedelleri ve harcama limitleriyle dikkat çeken işletmelerdeki fiyatlar, yaz sezonunun en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor.