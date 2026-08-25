Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı

Halit Ergenç'in yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü işi ortaya çıktı. Usta oyuncunun yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarlayıp ürettiği öğrenildi.

Halit Ergenç denildiğinde akıllara, Türk televizyon tarihine damga vuran karakterler geliyor. "Binbir Gece" dizisinde hayat verdiği Onur Aksal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl"daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla şöhretini Türkiye sınırlarının ötesine taşımıştı.

Bergüzar Korel'le evliliği ve üç çocuklu aile hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği Ergenç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yıllardır ses teknolojileriyle de ilgileniyor.

15 YILDIR HOPARLÖR TASARLIYOR Ergenç'in yaklaşık 15 yıldır premium hoparlörler tasarlayıp ürettiği, geliştirdiği özel ses sistemlerinin dünyanın farklı ülkelerine ulaştığı öğrenildi. Halit Ergenç'in bugüne kadar pek bilinmeyen bu işi, 23 Ağustos 2026'da "The Odyofil" adlı YouTube kanalında yayımlanan özel röportajla gündeme geldi. Yakın arkadaşı Said Şahin'le birlikte kamera karşısına geçen Ergenç, yaklaşık 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiğini açıkladı.

TOM VE JERRY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ Ünlü oyuncu, ses sistemleri alanındaki çalışmaları sayesinde Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros. Entertainment Inc.'in talebi üzerine "Tom ve Jerry" filminin Londra'daki setine de gittiğini anlattı. "DOĞRUDAN BİR ÜRÜN MÜMESSİLİ OLARAK STÜDYOYA GİRDİM" Ergenç, Londra'daki set deneyimini şu sözlerle anlattı: "Londra'ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm. Tek amacım hoparlörlerimizi korumak ve ekranda iyi görünmelerini sağlamaktı. Arada cihazları parlatıyordum."