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Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Halit Ergenç'in yıllardır gözlerden uzak sürdürdüğü işi ortaya çıktı. Usta oyuncunun yaklaşık 15 yıldır premium hoparlör tasarlayıp ürettiği öğrenildi.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 1

Halit Ergenç denildiğinde akıllara, Türk televizyon tarihine damga vuran karakterler geliyor. "Binbir Gece" dizisinde hayat verdiği Onur Aksal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, "Muhteşem Yüzyıl"daki Kanuni Sultan Süleyman performansıyla şöhretini Türkiye sınırlarının ötesine taşımıştı.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 2

Bergüzar Korel'le evliliği ve üç çocuklu aile hayatıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği Ergenç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra yıllardır ses teknolojileriyle de ilgileniyor.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 3

15 YILDIR HOPARLÖR TASARLIYOR

Ergenç'in yaklaşık 15 yıldır premium hoparlörler tasarlayıp ürettiği, geliştirdiği özel ses sistemlerinin dünyanın farklı ülkelerine ulaştığı öğrenildi.

Halit Ergenç'in bugüne kadar pek bilinmeyen bu işi, 23 Ağustos 2026'da "The Odyofil" adlı YouTube kanalında yayımlanan özel röportajla gündeme geldi. Yakın arkadaşı Said Şahin'le birlikte kamera karşısına geçen Ergenç, yaklaşık 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiğini açıkladı.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 4

TOM VE JERRY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncu, ses sistemleri alanındaki çalışmaları sayesinde Hollywood'un köklü yapım şirketlerinden Warner Bros. Entertainment Inc.'in talebi üzerine "Tom ve Jerry" filminin Londra'daki setine de gittiğini anlattı.

"DOĞRUDAN BİR ÜRÜN MÜMESSİLİ OLARAK STÜDYOYA GİRDİM"

Ergenç, Londra'daki set deneyimini şu sözlerle anlattı:

"Londra'ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm. Tek amacım hoparlörlerimizi korumak ve ekranda iyi görünmelerini sağlamaktı. Arada cihazları parlatıyordum."

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 5

"İLK DEFA BİR FİLM SETİNDE FARKLI BİR SEBEPLE BULUNDUM"

Sette kimseye oyuncu olduğunu söylemediğini belirten Ergenç, yaşadığı ilginç deneyimi şöyle anlattı:

"O dönemde durup da 'Biliyor musunuz, ben de oyuncuyum' demedim. İlk defa bir film setinde farklı bir sebeple bulunmuş oldum. Benim için gurur verici bir durumdu. Gerçekten enteresan bir deneyimdi."

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 6

Ergenç'in oyuncu kimliğinin yanı sıra yıllardır ses teknolojileri alanında üretim yapması, röportajın ardından yeniden gündeme geldi.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 7

LONDRA'DA BÖREKÇİ DE AÇMIŞTI

Öte yandan Halit Ergenç'in Londra'da bir börekçi dükkânı açtığı da daha önce gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, ocak ayında yaptığı açıklamada bu girişimin yeni olmadığını ve işletmeyi arkadaşlarıyla ortaklaşa yürüttüklerini söylemişti.

Halit Ergenç 15 yıldır bu işi yapıyormuş! Tom ve Jerry setine kadar uzandı 8

BERGÜZAR KOREL'LE 17 YILLIK EVLİLİK

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile 2009 yılında evlendi. Çiftin ilk çocukları Ali 2010 yılında, ikinci çocukları Han 2020 yılında dünyaya geldi. Kızları Leyla ise Kasım 2021'de doğdu.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı girişimleriyle de dikkat çeken Halit Ergenç'in yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak hoparlör tasarlayıp üretmesi ise hayranları için en şaşırtıcı detaylardan biri oldu.

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