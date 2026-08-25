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ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizinin yeni tanıtımı, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve büyüyen aile çatışmalarına dair dikkat çeken ipuçları verdi.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 1

ATV'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk için geri sayım başladı. Dizinin yayın tarihi belli oldu.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 2

İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin yer aldığı Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 3

Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 4

YENİ TANITIMDAN ÇARPICI SAHNELER

Yayınlanan tanıtımda, kayıp eşi Asil'in peşinden Tarsus'a gelen Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan), kardeşi Mert'le (Can Bartu Aslan) yaptığı konuşma dikkat çekerken Cemre babalarını elinden alan topraklarda bu kez Asil'i bulmayı hayal ettiğini dile getiriyor. Tarsus'la geçmişi arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 5

Öte yandan Behiye Hozan'ın (Zeyno Eracar) iki aile arasındaki gerilimi körükleyen sözleri tansiyonu yükseltirken, Aras (Kubilay Aka) yaşanan hesaplaşmalarda hiçbir şeyi unutmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri ise Aras ile Toprak (Bertan Asllani) arasındaki güçlü bağı veren sahneler oluyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 6

Toprak'ın en güvendiği kişinin Aras olduğunu söylemesi, ikilinin birbirlerine duyduğu sarsılmaz güveni ortaya koyarken; Aras'ın "Sen benim kardeşimsin, gelip seni bulacağım." sözleri de birbirlerini kardeş gibi gördüklerini bir kez daha gösteriyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 7

İkilinin arasındaki bu güçlü bağın aileler arasında giderek büyüyen hesaplaşmalardan nasıl etkileneceği ise şimdiden heyecanı artırıyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 8

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan "Mercan Köşk", güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 9

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı 10

Aile bağlarının sınandığı, geçmişte kalan hesapların yeniden açıldığı ve saklanan gerçeklerin dengeleri değiştirdiği Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de!

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