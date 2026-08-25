ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün ilk bölüm tarihi açıklandı
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi buluşturan dizinin yeni tanıtımı, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve büyüyen aile çatışmalarına dair dikkat çeken ipuçları verdi.
ATV'nin merakla beklenen yapımları arasında yer alan, FARO ve Sinehane ortak yapımı Mercan Köşk için geri sayım başladı. Dizinin yayın tarihi belli oldu.
İLK BÖLÜM NE ZAMAN?
Başrollerinde Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin yer aldığı Mercan Köşk, 5 Eylül Cumartesi günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Yayın tarihinin de duyurulduğu yeni tanıtım, karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmalarına ve giderek büyüyen aile çatışmalarına dair yeni detayları ortaya çıkarıyor.
YENİ TANITIMDAN ÇARPICI SAHNELER
Yayınlanan tanıtımda, kayıp eşi Asil'in peşinden Tarsus'a gelen Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan), kardeşi Mert'le (Can Bartu Aslan) yaptığı konuşma dikkat çekerken Cemre babalarını elinden alan topraklarda bu kez Asil'i bulmayı hayal ettiğini dile getiriyor. Tarsus'la geçmişi arasındaki bağı bir kez daha gözler önüne seriyor.
Öte yandan Behiye Hozan'ın (Zeyno Eracar) iki aile arasındaki gerilimi körükleyen sözleri tansiyonu yükseltirken, Aras (Kubilay Aka) yaşanan hesaplaşmalarda hiçbir şeyi unutmayacağını açıkça ortaya koyuyor. Tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri ise Aras ile Toprak (Bertan Asllani) arasındaki güçlü bağı veren sahneler oluyor.