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Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya genelinde sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve yasal kısıtlamalar tartışılırken, Z kuşağı çareyi dijital dünyadan fişi çekmekte buldu. Bitmek bilmeyen bildirimlerden ve sonsuz kaydırma alışkanlığından bunalan gençler; tuşlu telefonlara ve eski tip fotoğraf makinelerine yöneliyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 1

Son yıllarda günlük hayatın parçası haline gelen Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke, çocukları korumak için yeni yasakları tartışıyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 2

ABD'de ise gençlerin sosyal medya bağımlılığına sürüklendiği iddialarıyla Meta'ya açılan tarihi dava sürüyor. Bu yönde çabalar her geçen gün artarken son dönemde gençlerin dijital dünyadan çıkıp eksiye dönmesi dikkat çekiyor. Dijital yoğunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı, geçmişin teknolojilerine yöneliyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 3

Euronews'te yer alan habere göre, bitmek bilmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen "kaçırma korkusu" (FOMO), daha fazla insanı sürekli çevrimiçi bir yaşamın içine çekiyor. Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 4

Tüm bunların sonucunda Z kuşağından giderek daha fazla kişi, dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 5

TUŞLU TELEFON, İPOD...
Kapaklı telefonlar, iPod'lar ve eski tip fotoğraf makineleri gibi retro teknolojiler ise sürekli bağlantıdan uzaklaşmak isteyen gençler için yeniden cazip hale geliyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 6

Temel, tek işlevli telefonlar da şu günlerde güçlü bir geri dönüş yapıyor. Özellikle hafta sonları ve sosyal buluşmalar için ikinci bir cihaz olarak tercih ediliyor. Bu cihazlar, dikkati çekebilecek bildirimlere ve uygulamalara erişimi büyük ölçüde sınırlıyor. Bitmeyen olumsuz içerik kaydırma alışkanlığını azaltarak ruh sağlığını da olumlu etkileyebiliyor.

Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar 7

ESKİ YAZILIMI KULLANIYOR
Öte yandan siber saldırı korkusu da bazı kullanıcıları yeni teknolojiler yerine eski cihaz ve yazılımlara yöneltiyor. BBC'de yer alan habere göre, Finlandiyalı siber güvenlik uzmanı Mikko Hyppönen, yıllarca teknik desteği sona ermiş bir eski e-posta yazılımını kullanıyor. Bunun nedeni yazılımın kusursuz güvenli olması değil, zamanla hackerların ilgisini kaybetmiş olması.

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