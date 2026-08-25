Z kuşağından dijital isyan! 'Retro'ya sığınıyorlar

Dünya genelinde sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve yasal kısıtlamalar tartışılırken, Z kuşağı çareyi dijital dünyadan fişi çekmekte buldu. Bitmek bilmeyen bildirimlerden ve sonsuz kaydırma alışkanlığından bunalan gençler; tuşlu telefonlara ve eski tip fotoğraf makinelerine yöneliyor.

Son yıllarda günlük hayatın parçası haline gelen Instagram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformları dünyanın gündeminden düşmüyor. Başta Avrupa olmak üzere çok sayıda ülke, çocukları korumak için yeni yasakları tartışıyor.

ABD'de ise gençlerin sosyal medya bağımlılığına sürüklendiği iddialarıyla Meta'ya açılan tarihi dava sürüyor. Bu yönde çabalar her geçen gün artarken son dönemde gençlerin dijital dünyadan çıkıp eksiye dönmesi dikkat çekiyor. Dijital yoğunluğa karşı farklı yollar arayan özellikle Z kuşağı, geçmişin teknolojilerine yöneliyor.

Euronews'te yer alan habere göre, bitmek bilmeyen ekran süresi, sürekli gelen bildirimler ve giderek büyüyen "kaçırma korkusu" (FOMO), daha fazla insanı sürekli çevrimiçi bir yaşamın içine çekiyor. Bu durumun depresyon, kaygı ve düşük özgüven gibi ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkisine dair endişeler de giderek artıyor.

Tüm bunların sonucunda Z kuşağından giderek daha fazla kişi, dijital detoks yapmanın ve sosyal medyadan uzaklaşmanın yollarını arıyor.