KYK yurtlarında oda kapasitesi yurt tipine göre değişiyor. (AA)

KYK YURTLARINDA HANGİ ODA TİPLERİ BULUNUYOR?

KYK yurtlarında farklı oda tipleri bulunuyor. Yurtların fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve bazı hizmetleri yurdun tipine göre değişebiliyor.

1.ve 2. tip yurtlar:

Bu yurtlarda odalar genellikle daha fazla öğrencinin konaklayabileceği şekilde düzenleniyor. Öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sunuluyor.

3. ve 4. tip yurtlar:

Bu yurtlarda oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasında değişebiliyor. Odalarda çalışma masası ve buzdolabı gibi eşyalar bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletlerin kullanım şekli yurda göre farklılık gösterebiliyor.

5. ve 6. tip yurtlar:

Diğer yurt tiplerine göre daha yüksek yurt ve depozito ücretleri bulunuyor. Odalar 1, 2 veya 3 kişilik olabiliyor. Bu tip yurtlarda banyo ve tuvaletler odaların içerisinde bulunabiliyor.