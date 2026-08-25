2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlar ile ara sınıf öğrencileri, başvurularını 29 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.
Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları, 25 Ağustos Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak.
BAKAN BAK: GSB YURT BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını X hesabından duyurdu. Öğrencilerin işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini belirten Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Başvurularınızı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Öğrenciler, e-Devlet hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra GSB Yurt Başvurusu hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin karşılarına çıkan bilgileri dikkatli şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle okul, bölüm ve kişisel bilgilerde herhangi bir hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.