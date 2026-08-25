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2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026-2027 GSB takvimi: KYK yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, son gün ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları başladı. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıranlar ile ara sınıf öğrencileri, başvurularını 29 Ağustos saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

Üniversite öğrencilerinin beklediği KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları, 25 Ağustos Salı günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK yurt başvuruları 25 Ağustos Salı saat 10.00 itibarıyla başladı. (Görseller: GSB)KYK yurt başvuruları 25 Ağustos Salı saat 10.00 itibarıyla başladı. (Görseller: GSB)

BAKAN BAK: GSB YURT BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını X hesabından duyurdu. Öğrencilerin işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini belirten Bakan Bak, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Başvurularınızı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."

KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden öğrencilerin öğrenim bilgileri kontrol edilerek yapılacak.KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden öğrencilerin öğrenim bilgileri kontrol edilerek yapılacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. Öğrenciler, e-Devlet hesaplarıyla giriş yaptıktan sonra GSB Yurt Başvurusu hizmeti üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin karşılarına çıkan bilgileri dikkatli şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Özellikle okul, bölüm ve kişisel bilgilerde herhangi bir hata bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Başvurular, öğrencilerin gelir durumu, sosyal koşulları ve akademik başarısı esas alınarak 12 kamu kurumundan sağlanan veriler doğrultusunda değerlendirilecek. (Görseller: AA)Başvurular, öğrencilerin gelir durumu, sosyal koşulları ve akademik başarısı esas alınarak 12 kamu kurumundan sağlanan veriler doğrultusunda değerlendirilecek. (Görseller: AA)

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Öğrencilerin başvuru ekranında bildirdiği sosyal ve ekonomik bilgiler, sürecin sona ermesinin ardından 12 kamu kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek. İncelemelerin tamamlanmasıyla başvurular sonuçlandırılacak.

Yurt yerleştirmelerinde öğrencinin akademik başarısının yanı sıra ailesinin gelir düzeyi ve sosyal durumu dikkate alınacak. Böylece barınma ihtiyacı bulunan öğrencilerin durumu belirlenen kriterler üzerinden tespit edilecek.

Beyanların kontrolü; YÖK, ÖSYM, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

KYK yurt başvurularında örgün eğitim kaydı, aile ikamet adresi ve yönetmelikte yer alan barınma koşulları esas alınıyor.KYK yurt başvurularında örgün eğitim kaydı, aile ikamet adresi ve yönetmelikte yer alan barınma koşulları esas alınıyor.

KİMLER KYK YURT BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvurular belirli öğrenci grupları için alınacak.

24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile 30 Haziran 2026 tarihinden önce örgün yükseköğretim programına kayıtlı olan ara sınıf öğrencileri bu başvuru döneminde işlemlerini yapabilecek.

Özellikle üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler için bu süreç büyük önem taşıyor. Farklı bir şehirde eğitim görecek adaylar, yurt başvurularını belirtilen tarihler arasında tamamlayabilecek.

Ek kontenjan öğrencileri için başvuru tarihi daha sonra açıklanacak.Ek kontenjan öğrencileri için başvuru tarihi daha sonra açıklanacak.

BAZI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI DAHA SONRA ALINACAK

Her öğrenci için yurt başvuruları aynı tarihte gerçekleştirilmeyecek. Bazı öğrenci grupları için başvurular, yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından ilerleyen tarihlerde alınacak. Bu kapsamda daha sonraki tarihlerde başvuru yapacak öğrenciler şöyle:

  • Ek kontenjan öğrencileri
  • Yatay geçiş öğrencileri
  • Dikey geçiş öğrencileri
  • Özel yetenek öğrencileri
  • Lisansüstü eğitim öğrencileri
  • Normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, yani artık yıl öğrencileri
  • Bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyacak öğrenciler

Bu öğrencilerin başvuru tarihleri, yükseköğrenim kayıtlarının tamamlanmasının ardından duyurulacak.

KYK yurtlarında oda kapasitesi yurt tipine göre değişiyor. (AA)KYK yurtlarında oda kapasitesi yurt tipine göre değişiyor. (AA)

KYK YURTLARINDA HANGİ ODA TİPLERİ BULUNUYOR?

KYK yurtlarında farklı oda tipleri bulunuyor. Yurtların fiziki özellikleri, oda kapasitesi ve bazı hizmetleri yurdun tipine göre değişebiliyor.

1.ve 2. tip yurtlar:
Bu yurtlarda odalar genellikle daha fazla öğrencinin konaklayabileceği şekilde düzenleniyor. Öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti de sunuluyor.

3. ve 4. tip yurtlar:
Bu yurtlarda oda kapasitesi genellikle 2 ila 4 kişi arasında değişebiliyor. Odalarda çalışma masası ve buzdolabı gibi eşyalar bulunabiliyor. Banyo ve tuvaletlerin kullanım şekli yurda göre farklılık gösterebiliyor.

5. ve 6. tip yurtlar:
Diğer yurt tiplerine göre daha yüksek yurt ve depozito ücretleri bulunuyor. Odalar 1, 2 veya 3 kişilik olabiliyor. Bu tip yurtlarda banyo ve tuvaletler odaların içerisinde bulunabiliyor.

Yurt başvurularında öğrencilerin belirlenen süreye uyması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)Yurt başvurularında öğrencilerin belirlenen süreye uyması gerekiyor. (A Haber Foto Arşivi)

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN BEKLENMEMELİ

Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için yurt başvuruları, yeni eğitim dönemine hazırlığın en önemli adımlarından biri. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere üniversite eğitimi için şehir değiştirecek öğrencilerin barınma sürecini yakından takip etmesi gerekiyor.

Başvuruların bugün saat 10.00'da başlamasıyla birlikte öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini yapabilecek. Başvurular için son tarih ise 29 Ağustos saat 23.59 olarak açıklandı.

2026-2027 eğitim döneminde geçerli olacak KYK yurt ücretleri ve güvence bedeli başvuru ekranında yer alacak.2026-2027 eğitim döneminde geçerli olacak KYK yurt ücretleri ve güvence bedeli başvuru ekranında yer alacak.

2026-2027 KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLMADI

2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık KYK yurt ücretleri ve güvence bedelleri henüz açıklanmadı. GSB, yurdun fiziki yapısı ve barınma koşullarına göre farklı ücretler uyguluyor. Kesin tutar, sonuç ve ödeme ekranında gösteriliyor.

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