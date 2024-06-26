Çekya-Türkiye maçı bugün saat kaçta oynanacak? EURO 2024 F grubu Çekya-Türkiye maçı hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında Çekya ile mücadele edecek. F Grubu'nda oynadığı Gürcistan ve Portekiz maçlarının ardından 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3 puan toplayarak 2. sırada yer alan Milli Takım, berabere kalması durumunda adını son 16 turuna yazdıracak. Karşılaşma öncesinde canlı yayın bilgileri ve Vincenzo Montella'nın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu. Çekya-Türkiye milli maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
EURO 2024'e Gürcistan galibiyetiyle başlayan Ay-yıldızlılar, Portekiz'e karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyetin ardından gözlerini Çekya ile oynanacak kritik maça çevirdi. Milli Takım, bu mücadelede galip gelerek grubunu ilk iki sırada tamamlamak ve adını üst tura yazdırmak istiyor. Peki Çekya-Türkiye maçı bugün saat kaçta oynanacak?
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te son 16'ya kalma mücadelesinde Çekya ile karşılaşacak. F Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Ay-yıldızlı ekip, Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Milli Takım, bu kritik maçtan galip ya da beraberlikle ayrılarak gruptan çıkmayı hedefliyor.
Çekya-Türkiye Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
Çekya-Türkiye mücadelesi bugün saat 22:00'de Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak. Maç, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak ve aynı zamanda Tabii uygulaması üzerinden de izlenebilecek.
MUHTEMEL 11
Milli Takım'ın sahaya Altay; Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Yusuf, Kerem ve Kenan on biriyle çıkması bekleniyor.
Grup İkinciliği İçin Beraberlik Yetecek
F Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alan Türkiye, gruptan çıkmak için Çekya karşısında beraberlik alması yeterli olacak. Galibiyet veya beraberlik durumunda Milli Takım, diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Mağlubiyet halinde ise Gürcistan-Portekiz maçının sonucunu bekleyecek olan Türkiye, Gürcistan'ın puan kaybetmesi durumunda en iyi dört grup üçüncüsü arasında yer alarak üst tura çıkma şansını koruyacak. Aksi halde, grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda edecek.
Olası Eşleşmeler
Milli Takım, grubu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu lideri Avusturya ile eşleşecek. En iyi dört üçüncü arasına girmesi halinde ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya ya da İngiltere ile karşılaşacak.
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