Çekya-Türkiye maçı bugün saat kaçta oynanacak? EURO 2024 F grubu Çekya-Türkiye maçı hangi kanalda?

Olası Eşleşmeler

Milli Takım, grubu ikinci sırada tamamlarsa D Grubu lideri Avusturya ile eşleşecek. En iyi dört üçüncü arasına girmesi halinde ise B Grubu veya C Grubu'nun lideri olan İspanya ya da İngiltere ile karşılaşacak.