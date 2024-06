Türkiye - Gürcistan maçı sonrası Abdülkerim Bardakcı’dan flaş açıklama: Hedefimiz grup liderliği

"KARİYER OLARAK SADECE BURAYA ODAKLIYIM"

Abdülkerim Bardakcı, şu an sadece milli takıma odaklandığının altını çizerek, "En başından bu yana Galatasaray'da yaptığım röportajlarda söylüyorum. Çok çalışıyorum, her gün ekstralar yapıyorum, bunun da faydasını görüyorum. Kariyer olarak sadece buraya odaklıyım. Başka bir şey düşünmüyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Çok iyi bir takımız, bu turnuvada kimseden çekincemiz yok." diyen tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sene ilkleri başararak turnuvaya katıldık. Hırvatistan'ı evinde yendik, grup lideri olarak katıldık. Grubu lider bitirmek istiyoruz. Ona göre hocamız oyun planı hazırlayacaktır. Ronaldo da biliyorsunuz benim için dünya üzerindeki en iyi futbolcu. Ona karşı oynamak benim için de çok farklı olacak. Allah'ın izniyle endişelenmenize gerek yok. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Herkes ne kadar büyük başarı elde edebileceğimizin farkında. Her toplantıda kendi aramızda konuşuyoruz, neler başarabileceğimizi biliyoruz. Hocamız da uygun sistemi gösterecektir."



Gürcistan maçındaki taraftar desteğine de değinen Abdülkerim, "Kendimizi Türkiye'de gibi hissettik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Galibiyette onların da çok büyük payı vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ülkemizi çok gururlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.