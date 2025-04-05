Bölgesel gerilim tırmanıyor! Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?
Ortadoğu’daki güç dengeleri yeniden şekillenirken, Suriye sahasındaki gelişmeler bölgesel ve küresel aktörler arasında yeni gerilim hatları yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamda İsrail’den Türkiye’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, Suriye’deki Türk varlığından duydukları rahatsızlığı açıkça dile getirirken, Tel Aviv yönetiminden üst düzey bir yetkili de yapılan askeri saldırıların esas hedefinin Türkiye’ye bir mesaj olduğunu ifade etti. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, Türkiye’nin İsrail ile Suriye politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Mercan, İsrail’in Suriye’de Türkiye’nin artan askeri etkisinden rahatsızlık duyduğunu, zayıf ve kırılgan durumdaki Şam yönetimi üzerinden hem Türkiye’yi sahada yavaşlatmaya hem de bölgedeki kendi hakimiyetini pekiştirmeye çalıştığını ifade etti.
İsrail Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililer, Suriye'deki Türk askeri varlığına dair endişelerini açıkça dile getirerek, Türkiye'ye doğrudan mesajlar içeren açıklamalarda bulundu. Yapılan saldırıların "geleceğe yönelik bir uyarı" olduğu vurgulandı. İsrail'in bölgede hem Suriye hem de Türkiye planına ilişkin önemli ayrıntılar veren Doç. Dr. Mercan, İsrail'in Suriye'de Türkiye'nin artan askeri etkisinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Mercan, ayrıca Suriye'nin Türkiye açısından öneminin anlaşılmadığını da belirterek, "Türkiye, İsrail ile nasıl karşı karşıya gelir? İsrail niçin Türkiye'ye düşmanlık beslesin?' Bunun altında yatan çok temel bir problem var" diyerek İsrail'in Türkiye'yi de içine alan yayılmacı politikasının gözden kaçırıldığına dikkat çekti.
BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR
SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, İsrail'in son dönemde Suriye, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının arka planına dikkat çekerek bu operasyonların sadece bölgesel değil, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik net mesajlar içerdiğini belirtti. Mercan'a göre, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılardaki temel amacı Türkiye'nin bölgede güçlenmesini engellemek.
"BU YAYILMACI STRATEJİ GÖRÜLMÜYOR MU?"
Doç. Dr. Mercan, İsrail'in saldırılarını sadece askeri değil, aynı zamanda ideolojik bir strateji kapsamında değerlendirdi. "İsrail'in bu kadar açık mesajlar vermesine rağmen, Türkiye'de hâlâ bir kesim 'İsrail neden bize düşmanlık beslesin?' sorusunu soruyor" diyen Mercan, bu düşünce biçiminin din merkezli siyasal düzeni kavrayamayan veya buna mesafeli yaklaşan muhalif bir kitleden kaynaklandığını ifade etti.
İDEOLOJİK ARKA PLAN: TEVRAT VE YAYILMACI VİZYON
İsrail'in seküler bir devlet olarak algılanmasının yanıltıcı olduğunu söyleyen Mercan, İsrail'in devlet temelinin Tevrat'a dayandığını, dolayısıyla bu toprakların "vaat edilmiş topraklar" olarak görüldüğünü belirtti. Ona göre, İsrail'in yayılmacı politikaları bu teopolitik inançla şekilleniyor ve bu inanç seküler uluslararası ilişkiler anlatısının sonunu da işaret ediyor.
TÜRKİYE'NİN SURİYE POLİTİKASI VE STRATEJİK ÖNCELİKLER
Mercan, Türkiye'nin 8 Aralık'tan itibaren sabık rejimin Suriye'de düşmesiyle birlikte iki temel hedef belirlediğini söyledi: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması. Türkiye'nin bu hedeflerinin hem kendi sınır güvenliğini korumak hem de Suriyelilerin güvenli geri dönüşünü sağlamak açısından yaşamsal önemde olduğunu vurguladı.
İSRAİL'İN ÇİFTE STRATEJİSİ: ASKERİ TAHRİBAT VE GÖZDAĞI
Mercan'a göre İsrail'in iki temel stratejisi var: İlki, Suriye'nin askeri altyapısını zayıflatmak. İkincisi ise, Türkiye'ye dolaylı yoldan gözdağı vermek. Özellikle hava üslerine ve askeri tesislere yapılan saldırıların, "Esed rejiminden kalan üsler" şeklinde sunulmasının yanlış olduğunu vurgulayan Mercan, bu altyapının artık Suriye ordusuna ait olduğunun altını çizdi.
TEL AVİV'DEN ANKARA'YA AÇIK UYARI
Mercan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını Beyrut ve Ramallah'ta geçmişte uyguladığı stratejilere benzetti. Tel Aviv yönetiminin Şam'a, "Eğer Türkiye ile diplomatik ve ticari temasların ötesine geçersen ve askeri alanda Türkiye'nin etkisini artırmasına izin verirsen, seni de hedef alırız" mesajını verdiğini savundu. Aynı zamanda, İsrail'in Suriye Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak dolaylı tehditler içeren açıklamalarla, Türkiye'nin sahadaki hızını yavaşlatmak istediğini söyledi.
YORGUN ŞAM!
Şam yönetiminin savaş kapasitesinin oldukça zayıf olduğunu belirten Mercan, Dera ve Kuneytra bölgelerinde sınırlı bazı tepkiler verilse de, Şam'dan net bir ses çıkmadığını kaydetti. Bu durumun İsrail tarafından çok iyi bilindiğini ve kullanıldığını belirtti.
TÜRKİYE-İSRAİL GERİLİMİ BÖLGESEL DENGELERİ SARSABİLİR
Mercan'ın en dikkat çekici tespitlerinden biri, olası bir Türkiye-İsrail karşılaşmasının sadece iki ülke arasında kalmayacağı yönündeydi. Mercan, "Bir gün Suriye sahasında ya da başka bir yerde İsrail Türkiye ile karşı karşıya gelirse, bu sadece ikili bir çatışma olmaz. Arap sosyolojisi de yerinde durmaz, bu durum rejimler içinde büyük meydan okumaları beraberinde getirir" diyerek bölgesel kırılmanın işaretini verdi.
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