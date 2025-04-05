Bölgesel gerilim tırmanıyor! Tel Aviv’in yeni hedefi Ankara mı?

İsrail Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililer, Suriye'deki Türk askeri varlığına dair endişelerini açıkça dile getirerek, Türkiye'ye doğrudan mesajlar içeren açıklamalarda bulundu. Yapılan saldırıların "geleceğe yönelik bir uyarı" olduğu vurgulandı. İsrail'in bölgede hem Suriye hem de Türkiye planına ilişkin önemli ayrıntılar veren Doç. Dr. Mercan, İsrail'in Suriye'de Türkiye'nin artan askeri etkisinden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Mercan, ayrıca Suriye'nin Türkiye açısından öneminin anlaşılmadığını da belirterek, "Türkiye, İsrail ile nasıl karşı karşıya gelir? İsrail niçin Türkiye'ye düşmanlık beslesin?' Bunun altında yatan çok temel bir problem var" diyerek İsrail'in Türkiye'yi de içine alan yayılmacı politikasının gözden kaçırıldığına dikkat çekti.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

SETA Araştırmacısı Doç. Dr. Muhammed H. Mercan, İsrail'in son dönemde Suriye, Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırılarının arka planına dikkat çekerek bu operasyonların sadece bölgesel değil, aynı zamanda Türkiye'ye yönelik net mesajlar içerdiğini belirtti. Mercan'a göre, Tel Aviv yönetiminin bu saldırılardaki temel amacı Türkiye'nin bölgede güçlenmesini engellemek.

"BU YAYILMACI STRATEJİ GÖRÜLMÜYOR MU?"

Doç. Dr. Mercan, İsrail'in saldırılarını sadece askeri değil, aynı zamanda ideolojik bir strateji kapsamında değerlendirdi. "İsrail'in bu kadar açık mesajlar vermesine rağmen, Türkiye'de hâlâ bir kesim 'İsrail neden bize düşmanlık beslesin?' sorusunu soruyor" diyen Mercan, bu düşünce biçiminin din merkezli siyasal düzeni kavrayamayan veya buna mesafeli yaklaşan muhalif bir kitleden kaynaklandığını ifade etti.