CANLI | Finans dünyası Turkuvaz Medya'da buluşuyor! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek de katılacak

Finans dünyası Turkuvaz Medya'da buluşuyor! Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek de katılacak

CANLI ANLATIM EKONOMİ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.12.2025 16:55 Güncelleme: 11.12.2025 09:43
Finans dünyası Turkuvaz Medya’da buluşuyor

Turkuvaz Medya, Türkiye finans dünyasını bir araya getiren 5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi’ni bugün İstanbul’daki medya merkezinde düzenleniyor. Bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, finansal teknolojiler gibi pek çok alan tek çatı altında Turkuvaz Medya'da buluştu. Öte yandan zirvede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek finans gündemine yönelik değerlendirmelerini paylaşacak.

Turkuvaz Medya, Türkiye finans dünyasının liderlerini ve karar vericilerini bir araya getiren 5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi'ni İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

09:42 11 Aralık 2025

DEV ZİRVE BAŞLADI

Ekonominin nabzının tutulacağı 5. Finansın Geleceği Zirvesi başladı.

07:09 11 Aralık 2025

CEVDET YILMAZ DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞACAK

Açılış konuşmalarında Türkiye ekonomisinin yönünü belirleyen kurumların başkanları ile üst düzey devlet yetkilileri yer alacak. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuşmalarıyla zirveye yön verirken; programda T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz' da değerlendirmelerini paylaşacak.

07:07 11 Aralık 2025

BAKAN ŞİMŞEK NE MESAJ VERECEK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Para Sohbetleri kapsamında özel bir oturumda yer alacak

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek 13. Para Sohbetleri Zirvesinin en önemli bölümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, finans dünyasına yönelik değerlendirmelerini paylaşacak.

Bakan Şimşek, bu özel oturumun ardından kapalı bir toplantıda iç dünya temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.

07:06 11 Aralık 2025

ÇOK SAYIDA SEKTÖR TEK ÇATIDA BULUŞACAK

Zirve, bankacılık, sermaye piyasaları, sigorta, katılım finansı, kalkınma finansmanı ve bankacılık dışı finans alanlarında sektörün geleceğini belirleyen isimleri aynı çatı altında buluşturacak.

07:05 11 Aralık 2025

ZİRVENİN GÜNDEMİNDEKİ ANA BAŞLIKLAR

Bu yılki program; bankacılığın geleceğinden sermaye piyasalarında yaşanan dönüşüme, sigorta sektörünün yeni yol haritasından katılım ve kalkınma bankacılığındaki fırsatlara, bankacılık dışı finansın gelişiminden e-ticaret ve finans ilişkisine kadar geniş bir perspektifi ele alacak. Finansal teknoloji trendlerinin de masaya yatırılacağı zirve, sektörün 2025–2026 vizyonunu bütünlüklü bir çerçevede değerlendirmeyi hedefliyor. Zirve boyunca düzenlenecek paneller, özel sunumlar ve Para Sohbetleri oturumlarıyla finans sektörünün 2025–2026 vizyonuna ışık tutulacak.

07:02 11 Aralık 2025

BANKA SEKTÖRÜ DE TURKUVAZ'DA BULUŞACAK

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar moderatörlüğünde gerçekleşecek Bankacılığın Geleceği konulu panelin konuşmacıları Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan ve Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ olacak.

07:01 11 Aralık 2025

ZİRVE PROGRAMI

Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben'in Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar konulu özel sunumundan sonra Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in özel sunumu programda yer alacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası İbrahim Halil Öztop'un Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Perspektifinden Finans Ekosistemi konulu ve Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk'ün özel sunumları ile devam edecek zirve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'nın Bankacılık Dışı Finansın Görünümü konulu konuşması ile sürecek. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen'in Sigorta Sektörünün Geleceği, TSPB Başkanı Pamir Karagöz'ün Sermaye Piyasalarının Bugünü ve Yarını konulu özel sunumları sonrası A Para Spikeri Uğur Korkmaz moderatörlüğünde Sermaye Piyasalarının Geleceği konulu panel gerçekleşecek. Konuşmacıları arasında Philip Capital GMY'si Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım GMY'si İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım GMY'si Mert Yılmaz, A1 Capital GMY'si Baki Atılal, Marbaş Menkul Değerler GMY'si Soner Kuru, Ahlatcı Portföy GM'si Tonguç Erbaş olan panelin ardından Corendon Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer özel sunumu ile zirvede yer alacak. Zirve, Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü V. Onur Bayhan'ın E-Ticarete Finansal Bakış konulu özel sunumu ile sona erecek.

07:00 11 Aralık 2025

SPONSORLAR

5. Finansın Geleceği Zirvesi & 13. Para Sohbetleri Zirvesi, Emlak Katılım, Fiba Faktoring, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, Takas İstanbul/Takasbank, Tera Holding/Tera Bank, Trendyol, Turkcell, Türk Altın/Koza, THY, Türk Telekom, Vakıf Yatırım ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğunda; Arsavev ve Kuzu Grup'un co-sponsorluğunda ve Artaş, Cengiz Holding, Corendon Airlines, Ekmas İnşaat, Finansal Kurumlar Birliği, Integral Yatırım, Koleksiyon Mobilya, Limak, Phillip Capital, Torkam, Zeren Group, Kuzey Marmara Otoyolu ve Rams'ın destek sponsorluğunda gerçekleşecek.

