14 Aralık 2025, Pazar
Haberler Ekonomi Haberleri Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak! Doğum izni artıyor mu? Bakan Göktaş açıkladı

Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak! Doğum izni artıyor mu? Bakan Göktaş açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.12.2025 11:01 Güncelleme: 14.12.2025 11:32
Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak! Doğum izni artıyor mu? Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum." dedi. Öte yandan Göktaş doğum izniyle ilgili de konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifinin görüşmeleri için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KAMUYA 3 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK

DOĞUM İZNİ ARTIYOR MU?

Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, "Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) Grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis'e gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kamuya 3 bin yeni personel alımı yapılacak! Doğum izni artıyor mu? Bakan Göktaş açıkladı

Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

3 BİN YENİ PERSONEL ALIMI

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak." yanıtını verdi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör