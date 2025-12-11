TÜRKSAT-7A geliyor! Bakan Uraloğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A’nın hizmete alınmasının ardından TÜRKSAT 7A için de hazırlıkların başladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Ve sırada TÜRKSAT 7A var. Onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle inşallah onu da gerçekleştireceğiz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifinin görüşülmesi kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda haberleşme yatırımları hakkında açıklamada bulundu.
SIRADA TÜRKSAT 7A VAR
TÜRKSAT 6A'yı 21 Nisan tarihinde hizmete aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Böylece bir hayali daha gerçeğe dönüştürdük. Ve sırada TÜRKSAT 7A var. Onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız, buna söz verdik, bu sözü de tutacağız! Uzay artık hayal değil; orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten ve söz sahibi olan bir ülkeyiz!"
ROL MODEL ÜLKE: TÜRKİYE
Haberleşmede gelinen noktaya ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Mobil ve geniş bant abone sayımız 97 milyona ulaştı. Fiber altyapımız 638 bin kilometreye çıktı. Siber güvenlikte USOM koordinasyonuyla en üst kategori olan 'Rol Model Ülke' seviyesindeyiz." açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
- ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı
- Kalp krizi riskini yarı yarıya düşürüyor! Günde 15 dakika yapmanız yeterli
- Dijital dünyanın sessiz etkisi: Kimse farkında değil, ergenlerde DEHB riskini artırıyor
- Sabah kahvesini güce dönüştürün! Uzmanı açıkladı: 5 adımda iltihap giderici kahve tarifi
- Hakan Ural neden neden yok, ayrıldı mı? Hakan Ural hasta mı?
- Aralık ayı ihtiyaç kredisi hesaplama: 150 bin TL tüketici kredisinin geri ödemesi ne kadar?
- Torba yasayla madde madde hesaplı emeklilik: BAĞ-KUR ihya, doğum, askerlik, yurt dışı...
- 2025 Aralık en ucuz sıfır araç fiyatları: Liste yenilendi! Hyundai, Opel, Toyota...
- Kar, sağanak... Radara yansıdı, Rusya sistemi etkisini arttırdı! İstanbul dahil 55 il listede
- Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2026 zam oranı ne zaman belli olur?
- Sadece bir bardak su yetti! Gram yağ çekmeyen patates kızartması için altın kural