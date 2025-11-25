HÜRJET Avrupa yolcusu! İmza an meselesi | 3 koldan yoğun çalışma

Türk savunma ve havacılık sanayisini jet motorlu uçaklar sınıfında yeni bir aşamaya taşıyan HÜRJET için test, seri üretim ve ihracata yönelik olarak 3 koldan yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi'nde iki prototiple geliştirme ve test faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 340 sorti yaptı ve yaklaşık 260 uçuş saatine ulaştı.