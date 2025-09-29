Başkan Erdoğan’dan “Yüzyılın konut projesi” müjdesi! 81 ilde kiralık konut uygulaması başlıyor

29 Eylül 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
29.09.2025
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren müjdeyi verdi. ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” dedi. Kiralık konutların İstanbul’u kapsadığını da belirten Erdoğan "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞA KONUT MÜJDESİ

Türkiye, deprem bölgesinde edindiği konut tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürüyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.

81 İLE 500 BİN YENİ SOSYAL KONUT

Projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Bu projemizde de, şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

İSTANBUL'DA İLK KEZ KİRALIK SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK

Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Başkan Erdoğan, "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız."

Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul'u kapsayacak.

İŞTE KONTENJAN AYRILACAK GRUPLAR

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

BAKAN KURUM: TÜRKİYE'DE KONUT SORUNU KALMAYACAK

Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projeleri ve 22 Eylül'de başlayacak yeni indirim kampanyasına ilişkin "TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası devam ediyor. 50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı. 100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 binin inşası başladı. Konut arzıyla birlikte deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasını yapmak için yine arkadaşlarımız çalışıyor. İnşallah çok yakında Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye'de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek." demişti.

AİLE YILI AVANTAJI: 3 ÇOCUK VE ÜZERİ AİLELERE KONTENJAN

Bakan Kurum yeni sosyal konut projesine ilişkin avantajlı gruplar olduğunu da belirterek "Gençlerimize özel yüzde 20 kontenjan ayıracağız. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere de ayrı kontenjan ayıracağız. 1 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir müjdeyi daha buradan paylaşmış olalım. Bir indirim kampanyası yapıyoruz. 168 bin konuta ilişkin borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz." demişti.

