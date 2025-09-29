Başkan Erdoğan'dan "Yüzyılın konut projesi" müjdesi: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki yoğun programı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” dedi.

