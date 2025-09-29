29 Eylül 2025, Pazartesi

Başkan Erdoğan'dan Yüzyılın konut projesi müjdesi: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

Başkan Erdoğan'dan "Yüzyılın konut projesi" müjdesi: 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz

29.09.2025
Güncelleme:29.09.2025 20:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki yoğun programı sonrası Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, “Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz” dedi.
