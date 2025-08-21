Piyasada “suriye çeyreği” alarmı: Sahte ve düşük ayarlı altınlar artıyor

Son günlerde altın piyasasında yeni bir risk ortaya çıktı. Kuyumcuların "Suriye çeyreği" adını verdiği sahte ve düşük ayarlı çeyrek altınlar, merdiven altı üretimle piyasaya sürülüyor. Darphane üretimi çeyrek altınlarla gözle ayırt edilemeyen bu altınlar, alındıktan sonra bozdurmakta da büyük zorluk yaratıyor.

Kuyumcu Abdurrahman Yel, A Haber'e yaptığı özel açıklamada, "Suriye çeyreği merdiven altı üretildiği için gözle ayırt etmek imkânsız. Ancak bazı yöntemlerle sahte olduğunu tespit edebiliyoruz" dedi. Yel, altının ses testi ve silme yöntemi ile sahte olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Yel, "Güvendiğiniz kuyumculardan altın alın, merdiven altı üretimlerden uzak durun" diyerek vatandaşları uyardı. Uzmanlar, piyasada 21-22 ayar düşük değerli veya tamamen sahte altınların hızla yayıldığını belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.