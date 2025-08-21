Piyasada “suriye çeyreği” alarmı: Sahte ve düşük ayarlı altınlar artıyor

21 Ağustos 2025, Perşembe
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş: 21.08.2025 19:40 Güncelleme: 21.08.2025 19:48
Piyasada son dönemde artan “Suriye çeyreği” olarak adlandırılan sahte ve düşük ayarlı altınlar, kuyumcuları ve vatandaşları uyardı. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan kuyumcu Abdurrahman Yel, altınların merdiven altı üretildiğini ve gözle ayırt etmenin mümkün olmadığını söyledi. Yel, ses testi ve silme yöntemiyle sahte altının anlaşılabileceğini belirtti ve vatandaşları güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

Son günlerde altın piyasasında yeni bir risk ortaya çıktı. Kuyumcuların "Suriye çeyreği" adını verdiği sahte ve düşük ayarlı çeyrek altınlar, merdiven altı üretimle piyasaya sürülüyor. Darphane üretimi çeyrek altınlarla gözle ayırt edilemeyen bu altınlar, alındıktan sonra bozdurmakta da büyük zorluk yaratıyor.

Kuyumcu Abdurrahman Yel, A Haber'e yaptığı özel açıklamada, "Suriye çeyreği merdiven altı üretildiği için gözle ayırt etmek imkânsız. Ancak bazı yöntemlerle sahte olduğunu tespit edebiliyoruz" dedi. Yel, altının ses testi ve silme yöntemi ile sahte olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade etti.

Yel, "Güvendiğiniz kuyumculardan altın alın, merdiven altı üretimlerden uzak durun" diyerek vatandaşları uyardı. Uzmanlar, piyasada 21-22 ayar düşük değerli veya tamamen sahte altınların hızla yayıldığını belirterek, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

