21 Ağustos 2025, Perşembe

Merdivenaltı üretilen suriye çeyreğine dikkat!
Merdivenaltı üretilen suriye çeyreğine dikkat!

Merdivenaltı üretilen suriye çeyreğine dikkat!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 19:35
Son günlerde altın piyasasında yeni bir tehlike ortaya çıktı. “Suriye çeyreği” olarak adlandırılan sahte ve düşük ayarlı altınlar. Kuyumcu Abdurrahman Yel, merdiven altı üretilen bu altınların darphane üretimi gerçek çeyrek altınlardan gözle ayırt edilemeyeceğini vurguladı. Yel, altınları ayırt etmenin birkaç yönteminin olduğunu, ses testi ve silme yöntemiyle sahte altınların tespit edilebileceğini söyledi. Uzman kuyumcu, müşterilere güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda uyarıda bulundu.
