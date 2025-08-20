Altın 3 haftanın en düşüğünde! Gram altın 4500 TL bandını aşacak mı? Kritik seviye | İslam Memiş'ten altın tahmini

20 Ağustos 2025, Çarşamba

Son haftalarda 4 bin 500 TL civarında seyreden gram altın fiyatları, doların güçlenmesi ile birlikte son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasalar ise gözünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda vereceği kritik mesajlara çevirdi. Uzmanlar altının onsu için kritik seviyeleri açıklarken; destek ve direnç noktaları hakkında bilgi verdi. Peki altının seyri ne olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:47
Altın fiyatları Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın biteceğinin beklentisi ve ABD dolarının güçlenmesi ile birlikte kan kaybetti. Spot altın, Asya işlemlerinde 1 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. 3 bin 311 dolar civarında işlem gören ons altın bugüne 3 bin 320 dolar seviyesinde başladı.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gelişmeler iç piyasaya da yansırken, gram altın fiyatları yüzde 0,5 civarında değer kaybetti. Gram altın 4 bin 365 liraya gerilerken, çeyrek altın ise 7 bin 209 lira civarında işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 28 bin 704 lira oldu.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED BAŞKANI POWELL'DA
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü (22 Ağustos) düzenlenecek olan Jackson Hole Sempozyumu'nda yapacağı konuşma uluslararası piyasalar tarafından merakla beklenirken; Powell'ın vereceği mesajlar para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları da verecek. Bunun yanı sıra Fed'in temmuz ayında düzenlediği toplantıya ilişkin tutanakların da gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

TEKNİK ANALİZ NE SÖYLÜYOR?

Uzmanlara göre altındaki düşüş sürebilir. Fibonacci analizine göre fiyatların 3 bin 298–3 bin 301 dolar aralığına gerilemesi olası görülüyor. 3 bin 322 dolarda bulunan direnç seviyesinin aşılması ise altını 3 bin 327–3 bin 336 dolar bandına taşıyabilir.

DOLAR ZİRVEDE, RİSK İŞTAHI ARTIYOR

ABD dolar endeksi, son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarak altını, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD, Ukrayna ve Rusya arasında son günlerde atılan diplomatik adımlar da risk iştahını artırarak altına olan talebi azalttı.

ALTINDA DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI NELER?
Uzmanlar altının ons fiyatındaki düşüşün sürebileceğine dikkat çekti. Fibonacci analizine göre ons altının 3 bin 298-3 bin 301 dolar civarına gerileyebileceği öngörülürken, 3 bin 322 dolar seviyesindeki direncin güçlü aşılması durumunda yeni durağın 3 bin 327-3 bin 336 dolar civarı olabileceği tahmin edildi.

ALTINA TALEP AZALDI
ABD dolar endeksi son bir haftanın zirvesine çıkarken, Rusya-Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri ve atılan diplomatik adımlar da altına olan talebin azalmasına neden oldu.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ
Yatırımcılar, Fed'in bu yıl 25 puanlık iki faiz indirimine gidebileceğini öngörürken, ilk indirimin eylül ayı içerisinde olması bekleniyor.

İSLAM MEMİŞ A HABER'DE YORUMLADI
İslam Memiş altın ve döviz piyasalarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN HAFTAYA ZİRVEDE BAŞLADI! RAKAM VERDİ

A Haber ekranlarında konuşan İslam Memiş önümüzdeki haftanın piyasalar için iyimser geçeceğini ve bazı varlıklarda düşüş beklentisi olduğunu belirtti. Bu anlamda Rusya-Ukrayna savaşı ve jeopolitik gelişmelerin piyasaları nasıl etkileyeceğine dair önemli sinyaller verdi.

ALTINDA DÜŞÜŞ FIRSATI
Ünlü ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerde bulunmuştu. Memiş, ons ve gram altın ile gümüşte düşüş beklediğini ifade ederken; bu düşüşü fırsat olarak yorumlamıştı.

Memiş, piyasaların bu hafta en çok Rusya-Ukrayna savaşına dair haber akışlarına odaklanacağını vurguladı. Zelenski'nin ABD ziyaretindeki açıklamalarının piyasada "savaş bitiyor mu" beklentisini tetikleyebileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından iyimserliğini %50'den %75'e yükselttiğini açıkladı. Jeopolitik gerilimin azalmasıyla birlikte, altın ve gümüş fiyatlarında bir geri çekilmenin kaçınılmaz olacağını belirtti.

DOLAR VE BORSA İÇİN BEKLENTİLER
Dolar kuru için stabil bir seyir beklediğini söyleyen Memiş, yaz sonunda 45 lira beklentisinin devam ettiğini yineledi. Borsa İstanbul'da ise pozitif beklentisini koruduğunu, ancak kripto para piyasalarında yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini ekledi.

ALIM FIRSATINI KOLLAYANLARA ÖNEMLİ UYARI
İslam Memiş, panik halinde sürekli alım yapmaktan kaçınılması gerektiğini ve yükselişin devam etmesine rağmen bir miktar beklenmesi gerektiğini vurguladı. Altın almak isteyen yatırımcıların, olası bir geri çekilme için hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

