Altın 3 haftanın en düşüğünde! Gram altın 4500 TL bandını aşacak mı? Kritik seviye | İslam Memiş'ten altın tahmini

TEKNİK ANALİZ NE SÖYLÜYOR?

Uzmanlara göre altındaki düşüş sürebilir. Fibonacci analizine göre fiyatların 3 bin 298–3 bin 301 dolar aralığına gerilemesi olası görülüyor. 3 bin 322 dolarda bulunan direnç seviyesinin aşılması ise altını 3 bin 327–3 bin 336 dolar bandına taşıyabilir.

DOLAR ZİRVEDE, RİSK İŞTAHI ARTIYOR

ABD dolar endeksi, son bir haftanın en yüksek seviyesine çıkarak altını, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi. ABD, Ukrayna ve Rusya arasında son günlerde atılan diplomatik adımlar da risk iştahını artırarak altına olan talebi azalttı.