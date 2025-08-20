20 Ağustos 2025, Çarşamba
Altın 3 haftanın en düşüğünde! Gram altın 4500 TL bandını aşacak mı? Kritik seviye | İslam Memiş'ten altın tahmini
Son haftalarda 4 bin 500 TL civarında seyreden gram altın fiyatları, doların güçlenmesi ile birlikte son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Piyasalar ise gözünü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'nda vereceği kritik mesajlara çevirdi. Uzmanlar altının onsu için kritik seviyeleri açıklarken; destek ve direnç noktaları hakkında bilgi verdi. Peki altının seyri ne olacak? İşte detaylar...
