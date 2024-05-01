21 yılda işçi şartları nasıl iyileştirildi? Hangi adımlar atıldı?

RESMİ BAYRAM İLAN EDİLDİ

Faruk Erdem: 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. 1980 öncesinde yani darbeden önce resmi tatildi ama askeri yönetim geldikten sonra darbeciler bu bayramı işçilerim elinde aldı. Ondan sonra da zaten olaylar hiç durulmadı. Eskiden işçiler bu bayramı kutlamak için insanlar "vizite" alırdı. Meydanlarda kutlamalar olur ve birçok işçi bundan zarar görürdü. İlk devrimlerden birisi de tekrar resmi tatil ilan edilmesi ve bayram yapılmasıdır. Kutlamalardan önce işçilerin sorunlarının işçilere duyurulduğu gün olarak kutlanmaya başladı.