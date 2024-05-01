01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 21 yılda işçi şartları nasıl iyileştirildi? Hangi adımlar atıldı?

21 yılda işçi şartları nasıl iyileştirildi? Hangi adımlar atıldı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
21 yılda işçi şartları nasıl iyileştirildi? Hangi adımlar atıldı?

2002 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle iş hayatı ile ilgili önemli adımlar atılmaya başlandı. 1 Mayıs’ın resmi bayram ve tatil ilan edilmesi devrim niteliğinde kabul gördü. İş sağlığı ve güvenliği yasası, taşerona kadro, sözleşmeliye kadro, 3600 ek gösterge, genel sağlık sigortası gibi önemli adımlar atıldı. Çalışma hayatında 21 yılda hangi adımlar atıldı? Çalışma hayatında neler yapıldı? Çalışma hayatında neler yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

AK Parti 2002 yılında iktidara geldikten sonra ülkenin tüm alanlarındaki sorunları tek tek çözmeye başladı. İşçilerin çalışma koşullarına dair önemli kararlar alındı ve önemli adımlar atıldı. Uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliştirildi. Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları ödendi. Annelere 3 çocuk borçlanma hakkı tanındı. EYT'liye emeklilik hakkı verildi.

DEVRİM GİBİ KARARLAR

İş sağlığı ve güvenliği yasası konusunda önemli adımlar atıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi bayram ve tatil ilan edilerek devrim gibi bir karar verildi. Çalışma hayatında neler yapıldı? Çalışma hayatında neler yapılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

RESMİ BAYRAM İLAN EDİLDİ

Faruk Erdem: 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. 1980 öncesinde yani darbeden önce resmi tatildi ama askeri yönetim geldikten sonra darbeciler bu bayramı işçilerim elinde aldı. Ondan sonra da zaten olaylar hiç durulmadı. Eskiden işçiler bu bayramı kutlamak için insanlar "vizite" alırdı. Meydanlarda kutlamalar olur ve birçok işçi bundan zarar görürdü. İlk devrimlerden birisi de tekrar resmi tatil ilan edilmesi ve bayram yapılmasıdır. Kutlamalardan önce işçilerin sorunlarının işçilere duyurulduğu gün olarak kutlanmaya başladı.

TAŞERON SİSTEMİ KALDIRILDI

Büyük bir devrim yapılarak taşeron sistemi kamuda kaldırıldı. 1 milyona yakın işçi kadroya geçiş yaptı. Bunun yanında toplu sözleşme hakları elde ettiler. Bunlardan bir kısmı da belediye şirketlerine geçti ve orada toplu sözleşme hakkı ve iş güvencesi istiyorlar.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

Çalışma hayatının önünde birçok engel vardı. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı kesimler… Bunların önündeki engeller tek tek kaldırıldı. Annelerin daha çok iş hayatında olabilmesi için birçok tedbir alındı. Yeni istihdamda kadın ve gençlerin işe alınması durumunda tüm primlerini devlet ödeme başladı. İşte istihdamın önündeki engeller kaldırıldı. İş gücüne katılım oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Burada engellerin kaldırılması oldukça etkili oldu.

ENGELLER KALKTI İŞÇİ SAYISI ARTTI

Çalışmak isteyenlerin oranı arttıkça iş bulma alanları ve yeni iş alanları arttı. Türkiye büyümeye ve yatırım yapmaya devam etti. Bugün geldiğimiz noktada 32 milyonu geçmiş bir istihdam sayısına ulaştık. Bu tarihin en yüksek oranı oldu. İş-Kur tabela kurumuydu ama onun yapısı değişti gerçekten iş bulan meslek öğreten bir yer haline geldi. İşbaşı eğitimleri, meslek kursları gibi önemli projeler ortaya kondu.

21 YILDA 21 ÖNEMLİ ADIM

- İş sağlığı ve güvenliği yasası

- Taşerona kadro

- Sözleşmeliye kadro

- 3600 ek gösterge

- Genel sağlık sigortası

- Sgdp kesintisi kalktı

- Emekli memura 30 yıl üzeri ikramiye

- Uzaktan ve esnek çalışma modelleri

- Konut edindirme yardımı (key) paraları ödendi

- Annelere 3 çocuk borçlanma hakkı

- EYT'liye emeklilik hakkı

- 1 Mayıs resmi bayram ilan edildi

- Emekliye bayram ikramiyesi

- Memur ve emekliye banka promosyonu

- Anneye yarı zamanlı çalışma hakkı

- Asgari ücretten vergi kalktı

- Emekliye intibak düzenlemesi

- Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

- İş ve meslek kurslarıyla binlerce vatandaş işe kavuştu

- Asgari ücrete iki yıl üst üste ara zam yapıldı

- İstihdam teşvikleriyle rekor kırıldı

21 yılda devrim gibi kararlar! İşte 21 karar...21 yılda devrim gibi kararlar! İşte 21 karar... 21 YILDA DEVRİM GİBİ KARARLAR! İŞTE 21 KARAR...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA