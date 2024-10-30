Kapağı açık mı kalmalı, kapalı mı? Doğru bilinen yanlışlar: Kokusunun sebebi anlaşıldı

Çamaşır makinelerinin iç tamburu, yüksek nem oranı nedeniyle zamanla kötü koku ve küf oluşumuna elverişli bir ortam yaratabilir. Bu kötü koku, kapalı bir tamburda uzun süre bekleyen nemli hava nedeniyle oluşur ve makine tekrar çalıştırıldığında kıyafetlere sinme riski doğar. Bu sorunun önüne geçmek için kapağın açık bırakılması, tamburun havalanmasını sağlar ve nemli ortamdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltır. Ancak, makinelerin açık kalması halinde ise teknolojik aletlerin bozulabileceği iddiaları da yer alıyor. Bu iki karşıt görüş, kafa karıştırıyor. Peki, çamaşır makinesinin kapağı açık mı kalmalı yoksa kapalı mı? İşte merak edilenler…

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Kapağı Açık Tutmak Sağlıklı mı?

Birçok çamaşır makinesi ustası, kapağın açık bırakılmasının cihazın işleyişini olumsuz etkilemeyeceğini belirtiyor. Çamaşır makinelerinin dış yüzeyi yüksek yalıtımlı malzemelerden üretildiği için dış ortamdan gelebilecek zararlı etkenlere karşı oldukça dayanıklıdır. Ayrıca bu makineler, havalandırma ve iç tambur temizliği açısından en dayanıklı cihazlar arasında yer alır. Özellikle sıcak havalarda kapağı açık bırakmak, tambur içinde biriken nemin hızlı bir şekilde buharlaşmasını sağlar, böylece kötü koku riski minimize edilir.