Bilim adamları uyardı: Duş başlığınız ve diş fırçanız virüs yuvası olabilir! 600’den fazla bulundu

Evimizdeki banyo eşyalarının temizliği düşündüğümüzden daha karmaşık olabilir. Northwestern Üniversitesi'nin araştırmasına göre, duş başlıkları ve diş fırçalarında tahmin edilenden çok daha fazla virüs yaşıyor. Uzmanlar bu virüslerin çoğunun bakterileri hedef alan zararsız türler olduğunu belirtse de mikrobiyolog Erica M. Hartmann, bu mikroskobik dünyayı daha yakından tanımanın önemine dikkat çekiyor.

İyi haber şu ki, bu virüslerin büyük çoğunluğu yalnızca bakterileri hedef alıyor ve insan sağlığına doğrudan bir zararları yok. Bu virüsler, "bakteriyofaj" adı verilen ve sadece bakterilere saldıran özel türlerden oluşuyor. Özellikle mikobakterilere yönelik virüsler duş başlıklarındaki zararlı bakterilerin temizlenmesine yardımcı olabilir.

Diş Fırçası Kullanımında Nelere Dikkat Etmeli?

Araştırmaya göre diş fırçalarımızda bulunan mikropların çoğu, aslında bizim kendi ağzımızdan geliyor. Ancak uzmanlar fırçaları düzenli aralıklarla değiştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Diş fırçalarını temizlemek için ise kaynar suya batırmak, sirke veya hidrojen peroksitte bekletmek gibi basit yöntemler öneriliyor.

Mikroplarla Uyum İçinde Yaşamak Mümkün Mü?

Uzmanlar, mikroplara karşı aşırı dezenfektan kullanımının bazen yarardan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. Çünkü bu durum, mikropların direnç geliştirmesine yol açabiliyor. Mikrobiyolog Hartmann, "Mikroplar her yerde ve çoğu sağlığımıza zarar vermiyor. Onlarla gereksiz yere savaşmaktansa, dengeli bir temizlik alışkanlığı edinmek önemli." diyerek temizlikte aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor.

Diş Fırçaları İçin Temizlik Önerileri

Diş hekimi Dr. Joyce Kahng, diş fırçalarının üç ayda bir değiştirilmesini ve başkalarıyla paylaşılmamasını öneriyor. Geçtiğimiz hafta paylaştığı temizlik önerileri diş fırçası kıllarını dezenfekte etmek isteyenler için 5 farklı yöntem sundu. İşte Dr. Kahng'ın önerileri:

📌El sabunuyla yıkayın

📌30 saniye kaynar suya batırın

📌2 dakika ağız çalkalama suyunda bekletin

📌30 saniye beyaz sirkeye batırın

📌2 çay kaşığı karbonat ve su karışımı kullanın