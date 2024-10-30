Dünya mutfağının yeni favorileri: Türkiye’den 3 kuruyemiş!

Dünyanın dört bir yanından farklı tatlar ve kuruyemiş çeşitlerinin yer aldığı bu liste, kuruyemiş kültürünün yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası çapta ne kadar geniş ve köklü olduğunu gözler önüne seriyor. Türkiye'nin de bu çeşitliliğe katkı sağlayan en zengin coğrafyalardan biri olması, yerel lezzetlerimizin dünya çapında tanınmasını sağlayarak gurur kaynağımız oluyor.

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

Dillere Destan Lezzetiyle Antep Fıstığı 4. Sırada

Gaziantep'in dillere destan lezzeti olan Antep fıstığı, bu listeye 4. sıradan damgasını vurdu. TasteAtlas, ürünün, canlı yeşil tonu ve yüksek protein içeriğiyle öne çıktığına dikkat çekti. Antep fıstığının özellikle baklava yapımında tercih edilen bir malzeme olduğunun altını çizdi. Eylül ayında olgunlaşan, baklava içinse genellikle Ağustos ayında hasat edilen Antep fıstığı, yalnızca Türkiye'de değil dünya çapında büyük bir üne sahip.

Her yıl Gaziantep'te düzenlenen "Fıstık Festivali" ile kutlanan bu değerli ürün, TasteAtlas değerlendirmesine göre dünyanın en iyi dördüncü kuruyemişi olarak tescillendi.

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

Türkiye'nin Gurur Kaynağı Aydın Kestanesi 11. Sırada!

Türkiye'nin bir diğer gurur kaynağı olan Aydın kestanesi de, listede 11. sırada yer aldı. Büyük Menderes Nehri vadisinde bin yıldır yetişen Aydın kestanesi, düşük yağ içeriği ve zengin linoleik asit kaynağıyla özellikle sağlıklı beslenmeye önem verenler için öne çıkan bir lezzet. Besin değeri yüksek olan bu özel kestane türü, kış aylarında mental ve fiziksel yorgunluğu azaltmak amacıyla doğal bir destek olarak da kullanılıyor.

Yüksek mineralli yapısı ve besin içeriği sayesinde dikkat çeken Aydın kestanesi, bu listeyle yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde de bilinirliğini artırdı.

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

Karadeniz'in Gözdesi Giresun Fındığı 17. Sırada!

Giresun'un eşsiz coğrafi koşullarında yetişen tombul fındık, listede 17. sıradan kendine yer buldu. Türkiye'nin geleneksel mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan Giresun tombul fındığı, yuvarlak, dolgun çekirdeği ve yüksek yağ içeriği ile öne çıkıyor. Türk sofralarının vazgeçilmezi olan bu fındık türü, özellikle atıştırmalık olarak tüketilirken sağladığı enerji ve besleyici özellikleriyle de biliniyor.

Enfes tadı ve belirgin aromasıyla Giresun tombul fındık, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko, B, C, A ve E vitaminleri, omega-3 yağları, lifler, proteinler ve antioksidanlarla doludur.

TasteAtlas, Türkiye'nin Tarım Politikalarına Dikkat Çekti

Gastronomi platformu TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi 46 Kuruyemişi" listesinde yer alan Giresun Tombul fındığı, Türk hükümetinin desteklediği sürdürülebilir tarım politikaları ve koruma çalışmalarına dikkat çekti. TasteAtlas, listenin 17. sırasında yer alan Giresun Tombul fındığının, 2022 yılında aldığı Menşei Koruma Belgesi ile tanınırlığını artırdığına, hükümetin getirdiği katı düzenlemelerle de yüksek kalite ve özgün lezzetini koruyarak üretimin devamlılığı sağlandığına değindi. Açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Dünyanın en büyük fındık üretici ve ihracatçılarından biri olan Türkiye'de, Giresun Tombul fındığının popülaritesi son birkaç yıldır artıyor ve muhtemelen 2022 yılında aldığı Menşei Koruma Belgesi'nin de etkisiyle bu popülaritesini korumaya devam edecek.

Ayrıca, Türk hükümeti Giresun Tombul fındığını güvence altına almak, tanıtmak ve korumak ve eşsiz lezzet ve kalitesinden ödün vermeden sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde yetiştirmeye devam etmek için bir dizi katı düzenleme başlattı."

Dünyanın En İyi 46 Kuruyemişi Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi

TasteAtlas En İyi Kuruyemiş Listesi