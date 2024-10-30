Ahmet ÖZer’in PKK’lılar bağlantısı A Haber’de açıklandı! Bombacılar ile ne işi vardı? İşte belgeler ile PKK - Özer ilişkisi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınmıştı.

Soruşturma detayları arasında, örgütün kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlarda, Abdullah Öcalan ile İmralı arasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde Ahmet Özer'in görevlendirilmesinin uygun görüldüğü yer aldığı tespit edilmişti. Öte yandan yapılan iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip sonucunda, terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 kişiyle ve özellikle kırmızı bültenle aranan terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği belirlenmişti.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman Esenyurt Belediye Başkanı'nın terör soruşturmasında ki yeni detaylar A Haber canlı yayınında açıklandı. İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Diyarbakır'da bir cezaevinde yapılan aramada bir evrak ele geçiriliyor. Başkan dediği Abdullah Öcalan ve kendisini ziyaret eden heyet arasındaki bir görüşme. Bu belge 2023 yılında fezlekeye giriyor.

Bu olaylar Ahmet Özer'in seçimlere girmesinden önce oluyor. Diyarbakır polisi buluyor bunu ve başsavcılığa gönderiliyor. 9 Temmuz 2024'de açılan bir soruşturma söz konusu.

Bu belgelerin üzerine Mersin Başsavcılığı Özer'in telefonlarını dinlemeye alıyor. Dinlemede bir konuşma dikkat çekiyor. Ahmet Özer, Mehmet Kaya ile görüşüyor. Kaya'nın annesi vefat etmiş ve konuşmada Özer, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" diyor. Evlatlardan biri Mehmet Kaya ama diğerleri kim?

PKK'Lİ TERÖRİSTLERİ DEĞERLİ KILDI!

Değerli dediği kişilerin PKK'nın bombacıları olduğu ortaya çıkıyor. İbrahim Kaya kardeşi ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giyiyor. Diğer kardeş Tahirhan Kaya terör örgütü PKK'nın bombacı militanı, kuzey ırak kamplarında bomba eğitimi almış ve 2011 yılında eylem öncesi patlayıcı maddeler ile yakalanıyor. Bir diğer kardeş ise İsmail Kaya Suriye'de Türkiye'ye yasa dışı yollardan örgüt mensupları ile geçmeye çalışırken yakalanıyor ve bomba yapımı, devreye sokulmasıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili bilgilerin yer aldığı dijital malzemeler ele geçirildi. Yani bu 'değerli kardeşlerin' hepsi PKK mensubu.

AHMET ÖZER 10 YILDIR DİNLENİYOR MUYDU?

Ahmet Özer terör suçlarından adli kaydı olan 694 kişi ile iletişim sağlıyor. Bu şahıslardan 47'si firari, 5'i ise terör suçlarından cezaevine girmiş.

Bir Belçika numarası ile 14 kez irtibatı tespit ediliyor. Bu kişi ise terör örgütünün Avrupa temsilcisi Remzi Kartal. PKK'dan 5 tane elebaşı sayılsa ilk 5'inde Remiz Kartal bulunur. Soruşturma yeni ama HTS kayıtları eskiye dönük. 2023 sonundan 2024 başına kadar dinlendi ve eskiye dönük tapeler ortaya çıktı.