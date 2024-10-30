ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 20 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçlarını merakla bekliyor. Soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte adaylar netlerini kontrol ederken bir yandan da gözleri sınavın açıklanacağı tarihe çevrildi.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yapılan değerlendirme neticesinde ÖGG sınav sonuçlarının 08 Kasım 2024 tarihinde ilan edileceği duyuruldu. Adaylar, bu tarihte sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.

Sınav Soru ve Cevapları Erişime Açıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 20 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın soru ve cevaplarını 22 Ekim itibarıyla erişime açtı. Adaylar, 100 adet çoktan seçmeli sorunun yer aldığı sınavda her bir sorunun 1 puan olarak değerlendirileceğini bilerek netlerini hesaplayabiliyor.

ÖGG CEVAP ANAHTARINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarı Nereden Görüntülenir?

Özel güvenlik sınavına ait A ve B soru kitapçıkları ile cevap anahtarları, www.egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. Bu web sitesi, sınavla ilgili tüm bilgilerin, sınav sonuçlarının, itiraz sonuçlarının ve talimatların yer alacağı resmi kaynak olarak öne çıkıyor.

Adayların sınav süreçlerine dair bilgiye erişim sağlaması, sonuçların daha iyi değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılar ve itiraz süreçleriyle ilgili detayların da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilmesi mümkün olacak.