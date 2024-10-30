Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot muvazzaf subay alımı 2024 | MSB 120 pilot sınıfı muvazzaf subay alımı şartları neler?

MSB, adayların başvurularını e-devlet üzerinden yapabileceklerini belirtti. Adaylar, personel temin sayfasına giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak adım adım ilerleyecek ve tercihlerini tamamlayacak. Tüm işlemler, adayın T.C. Kimlik Numarası ile yürütülecek ve sınav aşamalarında da bu numara kullanılacak.

Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.

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Sınav Ücreti ve Ücret Muafiyeti Şartları

Pilot adaylığı için sınav ücreti 300 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu ücret, MSB'nin talimatlarına uygun olarak Vakıfbank'ın belirlenen kanalları üzerinden yatırılacak. Ancak şehit veya gazi eş ve çocukları, ilgili kurumlardan alacakları belgeleri sisteme yükleyerek sınav ücretinden muaf tutulacak. Adayların sınav ücretlerini doğru yatırması tamamen kendi sorumluluğunda olup, yapılan hatalı ödemeler iade edilmeyecek.

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Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adaylarına Kaynak Teşkil Eden Lisans Bölümleri (MSB)

Kimler Başvurabilir?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda muvazzaf subay pilot olarak görev yapmak isteyen adayların, belirli yaş, eğitim ve dil kriterlerini karşılamaları gerekiyor. Başvuru için aranan temel kriterler şunlardır:

Yaş Sınırı: Lisans veya lisansüstü mezunları için 1 Ocak 2024 itibarıyla 25 yaşını aşmamış olmak.

Eğitim Şartı: En az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve MSB'nin belirlediği programlardan mezuniyet şartını sağlamak.

Dil Yeterliliği: 2022, 2023 veya 2024 yıllarında alınan YDS veya E-YDS puanında en az 50 puan almış olmak.

Başvuru Şartlarında Dil ve Eğitim Kriteri

Adayların, mezun oldukları üniversite programlarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak eğitim programları arasında yer alması gerekiyor. Eğitimini yurt dışında tamamlayan adayların, mezun oldukları programın YÖK denkliğiyle onaylanmış olması şartı aranıyor. Ayrıca adaylar, belirtilen YDS puanını karşılamadıkları takdirde başvuru yapamayacak.

Sınav Ücretini Yatırmayanlar Başvuru Yapamayacak

Adayların, sınav aşamalarına katılabilmeleri için sınav ücretini belirtilen süre içinde yatırmaları zorunludur. İlgili ücret ödemesi yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak ve sınav sürecine dahil edilmeyecek. Adayın kendi kusuru dışında sınavı kaçırması durumunda ise, belirlenen tarihlerde başvuruda bulunarak ücret iadesi alabilmesi mümkün olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın pilot adaylığı için yaptığı bu ilan, nitelikli subay teminine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Adayların başvuru sürecinde dikkatli olmaları ve gerekli belgeleri zamanında tamamlamaları, başvurularının geçerli olması için kritik öneme sahip.