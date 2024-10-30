Resmi tatillerde çalışanların fazla mesai ve ek ücretleri nedir, nasıl hesaplanır?

Cumhuriyet Bayramı ve diğer ulusal tatillerde çalışan vatandaşların yasal hakları, ek ücret ve çalışma şartlarına yönelik düzenlemeler, İş Kanunu ile güvence altına alınmıştır. Lokanta, güvenlik hizmetleri, alışveriş merkezleri ve sağlık sektörü gibi hizmetlerin kesintisiz devam etmesi gereken iş kollarında çalışanlar için bu hakların bilinmesi büyük önem taşıyor.

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İş Kanunu'nda, resmi tatillerde çalışan işçilerin çalışma koşulları ve hakları açıkça belirtilmiştir. Çalışanların bu günlerde çalışmaya zorlanabilmesi için iş sözleşmelerinde açık bir hüküm olması şarttır. Aksi takdirde, işçilerin onayı olmadan çalıştırılmaları yasal değildir.

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İşçi Hakları ve Yasal Zorunluluklar

İş Kanunu'na göre, çalışanların resmi tatil günlerinde görev yapabilmesi için önemli şartlar yer alıyor. Resmi ve genel tatil günlerinde personelin çalışma koşulunun toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Eğer toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmesinde bu konuda bir hüküm yoksa, işverenin çalışanlarından yazılı izin alması zorunludur. Ayrıca, çalışanlar, resmi tatillerde çalışmayı reddettikleri takdirde ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

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Resmi Tatillerde Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Resmi tatillerde çalışan personelin hak ettiği ücret, normal maaşlarına ek olarak o gün için bir günlük ücret daha eklenmesi şeklinde hesaplanır. Yani, resmi tatil gününde çalışan bir işçi, o gün için iki günlük ücret alma hakkına sahiptir. Bu düzenleme, çalışılan saat sayısına bakılmaksızın tam gün üzerinden yapılır ve işverenin bu ek ücreti ödemesi yasal bir zorunluluktur.

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Ayrıca, resmi tatillerde çalışan işçilere fazla mesai ücreti ödenmez. Çünkü bayram ve tatil günlerinde yapılan çalışmalar, fazla mesai kapsamında değerlendirilmez. Bu da işçilerin alacakları ücreti netleştirir ve kafa karışıklıklarını önler.

Bazı durumlarda işverenler, bayram öncesi ya da sonrasında iş yerini kapatmak isteyebilir. Bu gibi durumlarda, çalışılmayan süreler için işveren telafi çalışması talep edebilir. Ancak bu telafi çalışmaları belli sınırlara tabidir. Telafi çalışmaları, günlük en fazla 3 saatle sınırlıdır ve dört ay içerisinde tamamlanmalıdır. Hafta tatilleri ya da diğer resmi tatil günlerinde telafi çalışması yapılamaz.