1 milyon TL konut kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 120 ay vadeli ödeme planlarına bakın
Konut sahibi olmak isteyenler için konut kredisi araştırmaları her geçen gün artıyor. 1 milyon TL'lik konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme planlarını karşılaştırmaya çalışıyor. Türkiye’nin önde gelen bankaları arasında yer alan Akbank, Garanti BBVA, VakıfBank ve Ziraat Bankası, 120 ay vadeli konut kredileri için güncel oranları değişiklik gösteriyor. Faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Peki, 1 milyonluk konut kredisinde bankaların faiz oranları nedir, ödeme koşulları ne durumda? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı. Bu karar ile bankalar kredi faiz oranlarını yeniden güncelledi. Özellikle konut kredisi almak isteyenler, yeni faiz oranlarını merak ediyor. 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli bir konut kredisi çekmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte her bankanın 120 ay vadeli konut kredisi için sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları…
AKBANK
Faiz Oranı: % 3.02
Aylık Taksit Tutarı: 35.317,14 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.243.806,63 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit Tutarı: 32.280,98 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.873.717,60 TL
İNG
Faiz Oranı: % 3,19
Aylık Taksit Tutarı: 32.654,09 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.918.493,12TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: % 3,03
Aylık Taksit Tutarı: 31.167,07 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.740.043,19 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,17
Aylık Taksit Tutarı: 32.467,42 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.896.097,41 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: % 3.25
Aylık Taksit Tutarı: 33.215,37 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.985.844,40 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: % 3,09
Aylık Taksit Tutarı: 31.722,98 TL
Vakıf Bank:
Faiz Oranı: % 3,30
Aylık Taksit Tutarı: 33.684,53 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.042.142,79 TL
Deniz Bank
Faiz Oranı: % 4.01
Aylık Taksit Tutarı: 40.461,43 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.855.371,60 TL
Şeker Bank
Faiz Oranı: %6.79
Aylık Taksit Tutarı: 67,925.61
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 8,151,073.20