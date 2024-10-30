1 milyon TL konut kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 120 ay vadeli ödeme planlarına bakın

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında, faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı. Bu karar ile bankalar kredi faiz oranlarını yeniden güncelledi. Özellikle konut kredisi almak isteyenler, yeni faiz oranlarını merak ediyor. 1 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli bir konut kredisi çekmek isteyenler için bankaların sunduğu faiz oranları değişiklik gösteriyor. İşte her bankanın 120 ay vadeli konut kredisi için sunduğu güncel faiz oranları ve geri ödeme tutarları…

Kredi Hesaplama

AKBANK

Faiz Oranı: % 3.02

Aylık Taksit Tutarı: 35.317,14 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.243.806,63 TL

Kredi Hesaplama

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit Tutarı: 32.280,98 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.873.717,60 TL

Kredi Hesaplama

İNG

Faiz Oranı: % 3,19

Aylık Taksit Tutarı: 32.654,09 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.918.493,12TL

Kredi Hesaplama

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 3,03

Aylık Taksit Tutarı: 31.167,07 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.740.043,19 TL

Kredi Hesaplama

Kuveyt Türk

Faiz Oranı: %3,17

Aylık Taksit Tutarı: 32.467,42 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.896.097,41 TL

Kredi Hesaplama

Türkiye Finans

Faiz Oranı: % 3.25

Aylık Taksit Tutarı: 33.215,37 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 3.985.844,40 TL

Kredi Hesaplama

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: % 3,09

Aylık Taksit Tutarı: 31.722,98 TL

Kredi Hesaplama

Vakıf Bank:

Faiz Oranı: % 3,30

Aylık Taksit Tutarı: 33.684,53 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.042.142,79 TL

Kredi Hesaplama

Deniz Bank

Faiz Oranı: % 4.01

Aylık Taksit Tutarı: 40.461,43 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 4.855.371,60 TL

Kredi Hesaplama

Şeker Bank

Faiz Oranı: %6.79

Aylık Taksit Tutarı: 67,925.61

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 8,151,073.20