Uzmanlardan uyarı! Enfeksiyonlara neden olabiliyor: Kadınlar daha fazla tehlikede!

Sentetik kumaşlardan üretilen spor kıyafetleri, özellikle dar taytlar ve şortlar, terlemeyle birlikte bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturabiliyor. Spor esnasında ve sonrasında terli şekilde uzun süre kalmak, idrar yolu enfeksiyonlarının en yaygın türlerinden biri olan sistite zemin hazırlayabilir. Sistit, idrar yaparken yanma, ağrı, sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu durum kadınlarda daha sık görülür.

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Kadınların anatomik yapısı, enfeksiyon riskini artıran faktörlerin başında gelir. Kadınlarda üretra, erkeklere göre daha kısa olduğu için bakteriler mesaneye daha kolay ulaşabilir.

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Bunun yanı sıra, spor sırasında kullanılan dar taytlar kasık bölgesine sıkı bir şekilde oturduğunda sürtünme oluşur ve bu da üretra çevresinde tahrişe neden olabilir. Nemli bir ortamda uzun süre kalındığında ise bakterilerin yayılma riski önemli ölçüde artar.

Egzersiz Sonrası Temizlik Hayati Önem Taşıyor

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Uzmanlar, enfeksiyon riskini azaltmak için spor sonrasında derhal kıyafetlerin değiştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Terli kıyafetlerle uzun süre kalmak, yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara değil, aynı zamanda mantar enfeksiyonlarına da yol açabilir. Kadınlar için özellikle genital bölgenin temizliği sistit gibi idrar yolu enfeksiyonlarına karşı alınabilecek en etkili önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.