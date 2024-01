Bitcoin’de flaş tahmin! Ünlü spekülatör 2024 ve 2025 hedefini açıkladı

Ayrıca 2024 yılında her 4 yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving (yarılanma) olayı gerçekleşecek. Her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Bitcoin'in blokzincir kodunda yazılı bir durum. Madencilerin bitcoin madenciliği karşılığında aldıkları ödüller her halving sonrası yarıya inmekte. Bu durum ise 21 milyon olan Bitcoin arzının korunmasını sağlıyor. Önceki halving dönemlerinden sonra Bitcoin fiyatlarında artışlar yaşanmıştı.