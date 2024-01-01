Bitcoin’de flaş tahmin! Ünlü spekülatör 2024 ve 2025 hedefini açıkladı

İŞTE DİĞER TAHMİNLER

EFT onayı ve halving ile fiyatların artmasını bekleyen diğer uzmanlardan biri ise CoinShare araştırma başkanı James Butterfill. Butterfill bu gelişmeler ışığında Bitcoin'in 80 bin dolara çıkabileceğini söylüyor. Kripto para borsası olan Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev ise, Bitcoin'in 2024′te 100 bin dolara ulaşabileceğine inanıyor. Finans kuruluşu Standard Chartered de Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşacağını tahmin edenler listesine dahil oluyor. Ancak 2024 yılı için en yüksek fiyat tahmininde bulunan kuruluş ise CoinFund. Firmanın yönetici ortağı Seth Ginns, Bitcoin'in 2024 yılında 500 bin dolar seviyelerine kadar çıkabileceğini tahmin etmekte.

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