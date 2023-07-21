21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Uluslararası gıda tedarik devi Türkiye'de faaliyetlere başlıyor

Uluslararası gıda tedarik devi Türkiye'de faaliyetlere başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.07.2023
ABONE OL
Uluslararası gıda tedarik devi Türkiye’de faaliyetlere başlıyor

SRG International, Türkiye’deki lojistik ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren HCG Global şirketini bünyesine kattı. Dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri markaları için küresel bir marka- ve dağıtım ortağı olan SRG International, perakendede liderlik yolculuğunda çok uluslu şirketler için önemli bir iş ortağı olarak tanınıyor. Şirket, 40 yıllık deneyimiyle FMCG'nin (hızlı tüketim ürünleri) küresel dağıtımında önemli bir rol oynuyor ve şu anda 63 ülkede faaliyet gösteriyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA