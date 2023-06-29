Madende cumhuriyet rekoru kırıldı! 6.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı | Büyük atılımlara Berat Albayrak imzası
Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yazdığı enerjinin yol haritası olan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile enerjide Türkiye her alanda çağ atladı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. 2002 yılında yüzde 38,6 olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı 2022 yılında yüzde 54,3'e ulaştı.
Enerjide tam bağımsızlık parolasıyla sürdürülen "Milli Enerji ve Maden Politikası" çerçevesinde, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji ve tabii kaynakların rasyonel şekilde değerlendirilmesi, sürekli ve makul maliyetli enerji ve hammadde arzı sağlanması, piyasalarda öngörülebilirliğin artırılması, enerji verimliliği ile enerji ve madencilik alanında yerli teknolojinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
YENİLENEBİLİR ENERJİDE BÜYÜK ATILIM
Yapılan çalışmalarla 2002 yılında 31 bin 846 megawat olan Türkiye'nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2022 yılında 103 bin 809 megawat oldu. Bu kurulu gücün 31 bin 571 megawatını hidrolik enerjiye, 11 bin 437 megawatını yerli kömüre, 11 bin 396 megawatını rüzgâr enerjisine, bin 691 megawatını jeotermal enerjiye, 2 bin 309 megawatını biyokütle enerjisine ve atık ısıya, 9 bin 245 M megawatını ise güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri oluşturuyor.
Bu kapsamda 2022 yılı sonu itibarıyla 103 bin 809 megawat seviyesine ulaşan elektrik kurulu gücü içindeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücün payı yüzde 65'i aştı. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sıraya yükseldi. 2002 yılında yüzde 38,6 olan yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payı 2022 yılında yüzde 54,3'e ulaştı.
PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 40 ARTTI
Karada ve denizlerimizde sürdürülen petrol arama faaliyetleri neticesinde, ham petrol üretimi son 5 yılda yüzde 40,4 oranında artışla 2022 yılında 3,58 milyon ton seviyesine ulaştı. Yürütülen çalışmalar sonucunda 2000'li yıllarda sadece 5 il, 57 ilçe ve beldede doğal gaz kullanılıyor iken 2022 yılı itibarıyla 81 ilin tümüne ve 743 yerleşim birimine doğal gaz ulaştırıldı.
Doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması bakımından önem arz eden yeraltı depolama faaliyetleri 2007 yılında İstanbul-Silivri'de iki sahada başlatılırken, söz konusu bölgede yürütülen çalışmalar neticesinde 2022 yılı sonunda 4,6 milyar metreküpe ulaşıldı. Ayrıca Tuz Gölü'nde başlatılan iki ayrı projede 2022 yılı sonunda 1,2 milyar metreküp depolama hacmine ulaşıldı.
KARADENİZDE 710 MİLYAR METREKÜP KEŞİF
İthal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Fatih Sondaj Gemisi ile Karadeniz'de yürütülmekte olan sondaj faaliyetleri kapsamında 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervine ulaşıldı.
2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatı 2022 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kırılarak 6 milyar 469 milyon dolara ulaşırken, 2022 yılındaki maden ihracatı 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi. Diğer taraftan 2022 yılındaki maden ihracatı 2002 yılına göre ise yaklaşık 9,5 kat arttı.
BORDA 1.3 MİLYAR DOLAR GELİR
Ayrıca küresel pazar politikaları ve değişimlerine hızla uyum sağlanması suretiyle 2022 yılında 2,7 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde edilirken, Türkiye'nin dünyadaki pazar payı yüzde 63 seviyesine çıkartıldı.
Ayrıca Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından savunma sanayi, nükleer, çelik sanayi gibi kritik sektörlere yönelik bor karbür ve ferroborun Türkiye'de üretilmesine yönelik projeler için adımlar da atıldı.
BERAT ALBAYRAK MİMARLIĞINDA BÜYÜK KEŞİF
Türkiye'nin yerli ve milli enerji konusunda verdiği bağımsızlık mücadelesinin en önemli mimarlarından biri de dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.
BERAT ALBAYRAK İMZASI
Doğal gaz ve petrol ithal etmeyen bir ülke inşa etme" kararlığıyla çıkılan yolda 2015 yılından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturan Berat Albayrak, "Yıllardır arıyoruz, bulunamıyor" diye karşı çıkanlara "Yöntem değişikliğine giderek buluncaya kadar aramalıyız" ısrarını ortaya koydu.
Türkiye'nin bu karşı duruşu çok geçmeden meyvelerini de verirken çok sayıda noktadan keşif müjdeleri geldi.
BERAT ALBAYRAK'IN NEDEN HEDF GÖSTERİLDİĞİ ANLAŞILIYOR...
Dün ve bugün yaşanılanlara bakıldığında milli enerji politikası konusunda emek veren Berat Albayrak'ın neden hedef alındığı şimdilerde çok daha iyi anlaşılıyor.
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