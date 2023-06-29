Madende cumhuriyet rekoru kırıldı! 6.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı | Büyük atılımlara Berat Albayrak imzası

BERAT ALBAYRAK MİMARLIĞINDA BÜYÜK KEŞİF

Türkiye'nin yerli ve milli enerji konusunda verdiği bağımsızlık mücadelesinin en önemli mimarlarından biri de dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak oldu.

BERAT ALBAYRAK İMZASI

Doğal gaz ve petrol ithal etmeyen bir ülke inşa etme" kararlığıyla çıkılan yolda 2015 yılından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koltuğuna oturan Berat Albayrak, "Yıllardır arıyoruz, bulunamıyor" diye karşı çıkanlara "Yöntem değişikliğine giderek buluncaya kadar aramalıyız" ısrarını ortaya koydu.

Türkiye'nin bu karşı duruşu çok geçmeden meyvelerini de verirken çok sayıda noktadan keşif müjdeleri geldi.