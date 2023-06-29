Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisinin başvuru tarihi ve şartları gibi detaylar merak ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi olarak açıklanan evlilik kredisinin ayrıntıları son günlerde yoğun şekilde araştırma konusu oldu. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
"Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu. Seçimlerin geride kalmasıyla söz konusu kredinin ne zaman uygulamaya başlanacağı merak konusu oldu. Peki, Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.
Başkan Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.
EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.
Resmi bir açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDAKİ BEYANNAME
Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.
Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.
Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.
Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.
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