A Haber 'Fatih Keşfe Giden Yol' belgeseli
Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Başkan Erdoğan liderliğinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imasını taşıyan büyük keşif yolculuğunu anlatan ve A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye’nin enerji atılımlarında yaptığı devrimi gözler önüne seriyor.
Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi.
Başkan Erdoğan liderliğinde dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imasını taşıyan büyük keşif yolculuğunu anlatan ve A Haber ekranlarından yayınlan belgesel Türkiye'nin enerji atılımlarında yaptığı devrimi gözler önüne seriyor.
FATİH SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NELER?
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta sefere çıktı.
Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen Fatih, 6. nesil denilen üst düzey bir teknolojiye sahip.
"Upgrade" edilme sürecinde, sondaj ekipmanları, kuyu kontrol sistemleri, dinamik pozisyonlama sistemleri, gemi iticileri ve gemi jeneratörlerine varıncaya kadar gerekli tüm teknik aksamı yenilenen Fatih, kendi sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak böylesine yüksek teknolojiye sahip dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi.
12 bin 200 metre derinlikte yani dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde, çok yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyeti bulunan Fatih'in uzunluğu neredeyse bir Eyfel Kulesi kadar.
Fatih'in, 64 metre yüksekliğindeki sondaj kulesinin uzunluğu, 67 metre yüksekliğindeki Galata Kulesi'ne yakın. Fatih'in iki kulesi, toplam 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip.
Aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebilme özelliği bulunan Fatih, bu üst düzey teknolojik özellikleriyle en zor operasyon koşullarında çalışarak kendini ispatlamış bir gemi.
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