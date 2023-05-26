Başkan Erdoğan: Petrol ve doğal gazda müjdeler yakın! Berat Bey'in döneminde sondaj gemileri aldık
A Haber- ATV canlı yayınına konuk olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerji hamlelerine değindi. Petrol-doğal gazda ortaya çıkan umut dolu tablo ve arama çalışmalarına dair Başkan Erdoğan, “Rezervi iyi yakalamamız halinde gerek Ordu gerekse Rize'de çok daha farklı bir potansiyele ulaşmış olacağız." dedi. Dönemim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın Türkiye’yi şaha kaldıran çalışmalarına da değinerek hakkını teslim eden Başkan Erdoğan, “Yeni müjdeler yakın. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık.” İfadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen A Haber- ATV canlı yayınına konuk olarak, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN ENERJİDE BAĞMSIZLIK MÜCADELESİ VE BERAT ALBAYRAK FAKTÖRÜ
Kendi liderliğinde Türkiye'ye çağ atlatan hamleleri hatırlatan Başkan Erdoğan, dönemim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ülkesi için gecesini gündüzüne katarak enerji bağımsızlığı yolunda sunduğu projeleri gözler önüne serdi.
"BERAT BEY'İN DÖNEMİNDE SONDAJ GEMİLERİNDEN ALIM YAPTIK"
Başkan Erdoğan, "Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların (muhalefet) iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk." şeklinde konuştu.
YENİ MÜDELER YÜKLENİYOR: "ORDU VE RİZE OLAYIMIZ VAR"
Diğer yandan enerjide çeşitli varyasyonların olduğuna işaret eden Başkan Erdoğan, "Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın'da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şuan 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu." ifadelerine yer verdi.
HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI
Peki 'enerjide milli adım yolculuğu' nasıl başladı? Her şey bir hayalle başladı, hayaller iradeyle buluştu.
Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda adım adım ilerliyor. Tabi bu günlere gelinmesinin bir altyapısı var. O altyapıyı sağlayan ve doğal gaz keşfine kadar giden yolda kritik bir de isim var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak...
Albayrak, o dönemde, "Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz'de 2 tane, Karadeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız." ifadelerini kullanmıştı.
YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI: 6 NİSAN 2017
6 Nisan 2017'de, o dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı görevinde olan Albayrak'ın, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı'ndaki bu sözleri yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu.
Albayrak, 6 Haziran 2017'de TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ziyareti sırasında da, "Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız." diye konuşmuştu.
Albayrak, hedefe odaklanmıştı. Katıldığı her platformda, her toplantıda inancını gösteriyordu. 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen Dünya Petro Kongresi'nde, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız.
Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz." ifadeleriyle kararlığını dile getirmişti.
Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde doğal gaz ve petrol var. Yıllardır her türk vatandaşı "bizde nasıl olmaz, olmalı" diyordu. Türkiye'de bu doğrultuda somut adımlar geldi.
Albayrak, 10 Ağustos 2017'de katıldığı bir TV programında, "Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız" demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE, ALBAYRAK MİMARLIĞINDA...
Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetlerinde her alanda yerli ve millilik oranı arttı. Erdoğan, yerli üretim için atılan adımları her zaman teşvik etti.
Berat Albayrak da bu bakış açısıyla hareket etti. Gaz bulunacaktı evet, ama onu da Türkiye kendi imkanlarıyla bulacaktı.
14 Aralık'ta gerçekleştirilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri'nde, "Bütün dünyaya sesleniyorum: 'Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye'nin sahip olduğu Türk Bayrağı'nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.
Ve ilk sondaj tarihi ilk kez duyuldu. Artık başka bir boyut geçilmişti. Rota Akdeniz ve Karadeniz'deki doğal gaz kuyularıydı...
Albayrak, Ekim 2017'ye geldiğinde ise 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018'de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım." müjdesini vermişti.
Planın sorunsuz işlemesi bir sonraki evrelere hızla geçilmesini sağladı. Hükümetin desteği, Abayrak'ın doğru yol haritası, başarılı mühedendis çalışmaları moralleri de yüksek tuttu. Her geçen gün keşfe bir adım daha yaklaşıldı.
Albayrak, Kasım 2017'deki 7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi'nde, "Bugüne kadar bu iktidar döneminde neye ihtiyacımız varsa, neyi hak ediyorsak Cumhurbaşkanımız liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz" demişti.
Ve tarihi an geldi. Türkiye ilk sondaj gemisine kavuştu. Gemiye güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'fatih" ismi verildi. Kırmızı-beyaz renklere büründü. Kaybedecek zaman yoktu. Hemen görev yerine gönderildi.
Albayrak, Fatih Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'e Uğurlama Töreni'nde, "Ben hep şuna inandığımı söyledim. Bu süreç başladıysa yakında neticeye ulaşmak.. Ama bugün ama yarın.. Bu yola girdiğiniz sürece doğru adımları, doğru bir sistem içinde, yerli ve milli bir duruşla, bilimsel olarak da doğru bir yol haritası izlediğiniz sürece neticeye ulaşmak kaçınılmazdı." ifadelerini kullanmıştı.
Fatih'i, Yavuz ve Kanuni takip etti, ardından da Abdülhamid Han envantere girdi. Türkiye derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi. Albayrak'ın "kendimiz arayacağız" sözleri gerçek oldu. Albayrak, 2019 yılında, "Ben çok net söylüyorum. 2020'li yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol doğal gaz... Denizde ve karada... Petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu Haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok." diye konuşmuştu.
Albayrak doğal gaz keşfi sinyalini bu sözlerle vermişti ve bu sözler de gerçek oldu. Türkiye'yi dünyada artık başka bir yerde konumlandıracak, Türkiye'nin belki de gelecek 10 yıllarını 100 yıllarını kurtaracak müjdeyi Başkan Erdoğan 21 ağustos 2020'de verdi.
Müjdelerin arkası kesilmedi... 17 ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda 85 milyar metreküplük keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı.
4 haziran 2021'de , Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle rezerv 540 milyar metreküpe çıktı. Ve karadeniz'den gelen son güzel haber... Şimdi Türkiye kendi doğalgazını kullanmak için geri sayımda. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla dünyada başlayan enerji krizi,
doğalgaz depolamanın önemini ortaya çıkardı. Albayrak 2017 yılında hedefi depolama hedefini koymuştu.
Albayrak, İstanbul'da düzenlenen 22. Dünya Petrol Kongresi 10 Ekim 2017'de yaptığı konuşmada, "Doğal gazda arz güvenliğini sağlamak için depolama kapasitemizi artırıyoruz. 2023 yılı itibarıyla 11 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesine ulaşarak bu anlamda bölgedeki en büyük kapasiteye sahip ülkelerden biri olacağız." demişti.
Ve o hedef de tutturulmak üzere. Başkan Erdoğan Avrupa'nın en büyük doğal gaz deposu Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin açılışını yaptı.
Geriye dönüp bakıldığında Başkan Erdoğan liderliğinde, Albayrak mimarlığında atılan adımların, ne kadar doğru hamleler olduğu anlaşılıyor.
Ve bu daha başlangıç. Karadeniz'den gelecek yeni güzel haberler, Akdeniz'den gelecek müjdeler var.
Son olarak Türkiye'nin kara sınırları içinde, Gabar'dan gelen petrol keşfi tarihi bir gelişme oldu.
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