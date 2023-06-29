11 milyar dolarlık yatırım yolda! Stratejiler meyvelerini vermeye başladı









AVRUPA'DA İLK 3'TE İKİ ŞEHİR

İstanbul'un Avrupa'da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir olduğunu belirten Durmuş, "İlk sırada Londra var. Bunu İstanbul takip ediyor. Üçüncü sırada ise Ankara bulunuyor. Yani ülkemizden iki şehir Avrupa'da en çok yatırım alan ilk üçte yer alıyor. Bizim hedefimiz İstanbul'u ilk sıraya taşımak" dedi.