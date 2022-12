19 ARALIK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI: On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com!

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Sisal Şans On Numara çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi artan On Numara'nın bu akşamki sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca 574.738,55 TL devretti. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar ne? İşte 19 Aralık Pazartesi On Numara sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen On Numara canlı çekilişi, saat 20:00'da başladı. Noter huzurunda toplam 6 kategoride çekilen pazartesi günkü On Numara'nın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye devretti, 9 bilen 45 kişi ise 3.209,85 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.