20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 19 ARALIK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI: On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com!

19 ARALIK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI: On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.12.2022
ABONE OL
19 ARALIK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI: On Numara sonuçları açıklandı! İkramiye sorgulama ekranı millipiyangoonline.com!

On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. On numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı çekilişin şanslı numaraları ise merak konusu oldu. Peki On Numara sonuçları açıklandı mı? On Numara'da kazandıran numaralar ne? İşte 19 Aralık Pazartesi On Numara sonuç sorgulama ekranı...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Sisal Şans On Numara çekilişi 19 Aralık Pazartesi günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. Büyük ikramiye tutarı ile heyecan seviyesi artan On Numara'nın bu akşamki sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca 574.738,55 TL devretti. Peki, On Numara'da kazandıran numaralar ne? İşte 19 Aralık Pazartesi On Numara sonuç sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen On Numara canlı çekilişi, saat 20:00'da başladı. Noter huzurunda toplam 6 kategoride çekilen pazartesi günkü On Numara'nın merakla beklenen çekilişinde büyük ikramiye devretti, 9 bilen 45 kişi ise 3.209,85 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

Haftanın ilk çekilişiyle 19 Aralık Pazartesi On Numara sonuçları ilan edildi. Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye devretti.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numaradan 22 numara çekilir.

Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA