Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın’a ’Yılın Bilgi Teknolojileri Üst Yöneticisi’ Ödülü

Bu yıl on dokuzuncusu düzenlenen ve dünyanın en başarılı şirketlerini ve üst yöneticilerini ödüllendiren Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022'nin sahipleri belli oldu. Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2022, 'Yılın Bilgi Teknolojileri Yöneticisi -IT Executive of the Year' kategorisinde Altın ödülün sahibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın oldu.