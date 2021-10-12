Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Kritik veriler açıklandı! Yüzde 13,8 arttı

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 5,4 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi aynı dönemde yüzde 6,3 artarken madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı.





Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,31 artmasını bekliyordu. Ağustos döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 13,07 artacağı öngörülmüştü.