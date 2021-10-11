SON DAKİKA | Altın günü nasıl kapattı? Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? (11 Ekim 2021 altın açılış ve kapanış fiyatları)
Son dakika ekonomi haberleri | Altın ne kadar? | Geçen hafta altındaki hareketlilik hafta başında da sürdü. Pazarı-pazartesiye bağlayan günde Asya piyasalarının etkisiyle altında bir miktar düşüş yaşandı. Saat 9'da Türkiye piyasalarının açılmasıyla altında sabit bir fiyat istikrarı gözlendi. Öğleden sonra hareketlilik yaşayan altın günü yükselişle kapattı. Peki, 11 Ekim 2021 altın açılış ve kapanış fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte ekonomi haberimizin ayrıntıları...
SON DAKİKA HABERİ | Altın günü yükselişle kapattı. Altın yeni güne başlarken (11 Ekim 2021) 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 503,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.339,00 lira oldu.
Türk lirası (TL) üzerinden altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları nasıl gerçekleşti?
ALTIN AÇILIŞ - (11 EKİM 2021)
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|503,00
|503,20
|503,40
|503,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.315,00
|3.336,00
|3.318,00
|3.339,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|459,00
|463,00
|459,00
|464,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.240,00
|3.260,00
|3.242,00
|3.262,00
|Yarım Ziynet
|1.620,00
|1.630,00
|1.621,00
|1.631,00
|Çeyrek Ziynet
|810,00
|815,00
|811,00
|816,00
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,2 artışla 506,00 liradan tamamladı.
ÇEYREK ALTIN SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 820,00 liradan işlem gördü.
Cumhuriyet altını 3.355,00 liradan satıldı.
SON DAKİKA... GRAM ALTIN NE KADAR?
24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü.
ALTIN KAPANIŞ - (11 EKİM 2021)
Altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) cinsinden şöyle...
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|505,00
|505,20
|505,80
|506,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.328,00
|3.349,00
|3.334,00
|3.355,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|460,50
|464,50
|462,00
|466,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.252,00
|3.272,00
|3.258,00
|3.278,00
|Yarım Ziynet
|1.626,00
|1.636,00
|1.629,00
|1.639,00
|Çeyrek Ziynet
|813,00
|818,00
|815,00
|820,00
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