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Hazine ve Maliye Bakanlığından "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığıyla yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.09.2021 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığından Eski Hazinecinin yardım çağrısı başlığıyla yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün basında yer alan "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığı ile yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama yapıldı.

"HAZİNE KASA DEĞİŞİMİNİN YALNIZCA..."

Bakanlık tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri, TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi, hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması ve 4749 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken, dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi, hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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