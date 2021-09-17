Hazine ve Maliye Bakanlığından "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığıyla yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hazine kasa değişiminin yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından bugün basında yer alan "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığı ile yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama yapıldı.
"HAZİNE KASA DEĞİŞİMİNİN YALNIZCA..."
Bakanlık tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri, TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi, hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması ve 4749 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken, dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi, hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İş arayanlar dikkat! En az ilkokul mezunu 4.084 temizlik görevlisi alımı! İŞKUR başvuru şartları...
- Kırtasiye ödeneği ne zaman yatar 2021? Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Eylül ayı Eğitim ödeneği yatan iller listesi 2021...
- 17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...
- Faizler radarı aştı! Bankalar fitili ateşledi! 10.000 TL 32 günlük mevduat faizi ne kadar getiri sağlar?
- Mangal yapmak yasak mı? İstanbul, Ankara, İzmir mangal yasağı kalktı mı? Hafta sonu mangal yasak mı?
- KPSS 50-55-60-65 puanla memur alımı yapan yerler! KPSS kaç puanla nereye girilir?
- YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama ekranı! 2021 YÖKDİL soru cevap kitapçığı erişime açıldı!
- YÖK ATLAS ek tercih robotu 2021! ÖSYM YÖK ATLAS taban puanları başarı sıralamaları nasıl?
- YKS üniversite boş kontenjanlar: 2021 YKS TYT taban puanlar ön lisans ve lisans programları sorgulama!
- YKS ek tercih ücreti ne kadar kaç TL? YKS ek tercih ücreti hangi bankaya yatacak? (YKS ek tercih kılavuzu)
- 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? ÖSYM 2021 YKS 3. ek tercih yerleştirme ne zaman yapılacak?
- YKS 2. ek tercih taban puanı kaç? 2021 üniversite ek kontenjanlar ve taban puanlar nedir? ÖSYM kılavuz!