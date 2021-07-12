Son dakika: Turizmde bayram havası! Antalya’da rezervasyonlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Antalya'da turizmin yoğun olduğu Kaş'tan Alanya'ya kadar olan bölgede Kalkan, Kaş, Kekova, Çıralı-Olimpos-Adrasan, Kemer, Konyaaltı, Lara, Kundu, Belek, Manavgat, Side ve Alanya sahillerindeki otellere hem yerli hem de yabancı turist akını yaşanıyor. Başta Rusya olmak üzere Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Almanya, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinden turist akını yaşanan kentte, bugünlerde hem 5 yıldızlı oteller hem de lüks villalarda doluluklar birçok tesiste yüzde 90-95'in üstünde seyrediyor.

BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK

5 yıldızlı bir otelin İşletme Müdürü İsmail Çağlar, haziran ayında Rus pazarının açılmasıyla açık oteller için talep oluşmaya başladığını, pandemi nedeniyle kapalı otellerin de böylelikle açıldığını kaydetti. İsmail Çağlar, "Ciddi talep var. Haziran 15'te başlayan bu talep, temmuz ayında da devam ediyor. Bayramda otellerin yüzde 100 dolması bekleniyor. Halihazırda bizim villalarımız dolu, otelimiz de yüzde 80 dolulukla gidiyor" dedi.

YÜZDE 5-10'LUK KISIM BOŞ BIRAKILIYOR

Pandemi nedeniyle otellerin yüzde 5 veya 10 gibi bir marjı boş bıraktıklarına dikkat çeken İsmail Çağlar, "Pandemi kurallarının getirdiği zorunluluktan dolayı. Çünkü hala devam eden de pandemi süreci var. Her ne kadar kısıtlamalar kaldırıldıysa da iyi hizmet vermek ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için oteller tam doldurmama kararı aldı. Bu yönde de ilerleyecekler. Biz de bu şekilde uyguluyoruz" diye konuştu.