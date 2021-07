Son dakika: Turizmde bayram havası! Antalya’da rezervasyonlarda doluluk yüzde 100'e ulaştı

'İÇ PAZAR HER ZAMAN BİRİNCİ PAZARIMIZ'

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bayram öncesi yoğunluğun arttığını hem iç pazar hem dış pazarda artış olduğunu söyledi. Sili, şöyle konuştu: "Kaynak pazarlarımızdan ciddi rezervasyon almaya başladık. Bu süreçte tabii ki iç pazar bizim her zaman birinci pazarımız oldu halihazırda da öyle devam ediyor. Tüm bölgede bayram döneminde de ciddi doluluk söz konusu. Uzun süredir insanların tatile çıkma ihtiyacı, evde kapanmaları vs. bu pandeminin yarattığı olumsuz psikolojik etkenler, herkeste bir tatil ihtiyacı yarattı. Sonuçta biz de bu tatil ihtiyacını karşılamak amacıyla iç pazara da gereken önemi vererek buradan insanlarımızın dinlenmiş ve memnun bir şekilde ayrılması için gerekli çabayı da gösteriyoruz. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu sene çok para kazanma senesi değil. Önemli olan çarkların dönmesi, hayal kurmamamız lazım. Şu anda çarklar dönmeye başladı. Umut ediyorum ki bir aksilik yaşamadan sezon sonuna kadar da bunu devam ettiririz"



'TATİL BİR İHTİYAÇ'

Pandemi öncesi sonrası her zaman iç pazarın birinci sırada yer aldığını aktaran Burhan Sili, "Özellikle kriz dönemlerinde, diğer pazarların geliş oranlarının düşük olması nedeniyle ve iç pazarda kesinti söz konusu olmadığı için yerli misafirlerimiz ilk sırada yer alıyor. Tatil bir ihtiyaç, ümit ediyorum ki tüm Türkiye bundan sonrasında sadece kriz zamanları değil, herkesin ekonomik durumu iyi olsun, herkes tatile çıkabilsin. Hepimizin ihtiyacı bu çünkü" ifadelerini kullandı.

