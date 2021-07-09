'Turizmin başkenti' yüzleri güldürdü! Turist sayısında yüzde 256 artış

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, bu yıl 8 Temmuz itibarıyla kente gelen yabancı turist sayılarını açıkladı. 1 Ocak ile 8 Temmuz arasındaki dönemde Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının, 2 milyon 1000 kişi olduğu belirtildi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Antalya'nın denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı ve Akdeniz'in en önemli turistlik yerlerinden olduğu vurgulandı.