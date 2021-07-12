Kurban Bayramı ile ekonomide canlılık arttı! Türkiye’ye turist akını
Karşılıksız çeke cezada erteleme 30 Haziran 2022'ye uzatıldı. Vergi ve beyannamede süre uzuyor. KOSGEB destekleri 1 ay daha devam edecek. Ekonomideki son gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
Faruk Erdem, "Pandeminin bitmesiyle ertelenen ihtiyaçlar karşılanmaya başlandı, ekonomi hareketlendi. Kurban pazarlığında bir hareket söz konusu. Tekstil sektöründe yüzde 30'lu bir artış var. Turizm canlandı, Anadolu'ya doğru bir göç olacak bayramın gelmesiyle. Büyük bir canlılık ve hareket söz konusu." dedi.
Erdem, "Bu hafta Meclis'te çok hareketli birçok yasanın geçmesini bekliyoruz bunlar ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar." ifadelerini kullandı.
KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA ERTELEMESİ
- 10'da birini ödeyen cezadan kurtulacak, kalan tutar 15 taksite bölünecek.
VERGİ VE BEYANNAMEDE SÜRE UZUYOR
- KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim beyannameleri 30 Temmuz'a kadar verilebilecek.
DESTEKLER DEVAM EDECEK
- Küçük işletmeler destek için 6 Ağustos'a kadar başvurabilecek.
VATANDAŞ SORUYOR
*Kredi kartında taksit ve erteleme mesajları geliyor. Avantajlı mı?
- Kredi kartında bizim mottomuz nedir. Ödeyebileceğin kadar harca, harcadığının tamamını da öde. Tamamını ödersen 1 ay faizsiz kredi kullanmış gibi olursun.
*Kısa çalışma sırasında primlerin yatmadığı söyleniyor doğru mu?
- Kısa Çalışma Ödeneği pandemi döneminde 1,5 yıla kadar uzatıldı. Bence Türkiye'yi ayakta tutan çok önemli bir sistem oldu. Kısa çalışma bir maaş olmadığı için bu nedenle prim yatırılmadı. Belki yasa koyucu bu olağanüstü durumu değerlendirip geriye doğru borçlandırma imkanı tanıyabilir.
* Tüketici hakem heyetine nasıl başvurulur?
- Tüketici Hakem Heyeti'ne artık e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor. Bir sürü sorunu buraya başvurarak çözebiliriz.
*Motorlu Taşıtlar Vergisi kredi kartı ile ödenir mi?
Bütün vergiler kredi kartı ile ödenebilir. Hatta bankalar motorlu taşılar kampanyası yapıyor. Temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir.
*Yapılandırmada başvuru ne zaman bitecek?
Yapılandırma bitmiş gibi algılanmasın, 30 Ağustos'a kadar devam ediyor. Devlet olan tüm borçlar için bu fırsatı kaçırmayın. Ona da e-Devlet'ten başvuru yapılabiliyor.
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