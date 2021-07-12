Kurban Bayramı ile ekonomide canlılık arttı! Türkiye’ye turist akını

Faruk Erdem, "Pandeminin bitmesiyle ertelenen ihtiyaçlar karşılanmaya başlandı, ekonomi hareketlendi. Kurban pazarlığında bir hareket söz konusu. Tekstil sektöründe yüzde 30'lu bir artış var. Turizm canlandı, Anadolu'ya doğru bir göç olacak bayramın gelmesiyle. Büyük bir canlılık ve hareket söz konusu." dedi.

Erdem, "Bu hafta Meclis'te çok hareketli birçok yasanın geçmesini bekliyoruz bunlar ekonomiyi ilgilendiren önemli başlıklar." ifadelerini kullandı.