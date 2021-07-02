Türkiye'ye turist akını! Hedef 3 milyon
Türkiye'ye başlayan turist akını hızla devam ediyor. Rus ve Alman turistlerin ilk noktası Antalya oldu. Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri tarafından da Türkiye'ye uygulanan yasağın kaldırılacağı belirtildi. Almanya'nın yasağı kaldırmasıyla Türkiye'ye 3 milyon turistin gelmesi bekleniyor.
Türkiye'nin hızlı ve başarılı bir şekilde yürüttüğü aşılama çalışması yurtdışı kapılarını arka arkaya açıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ana pazarlarından biri olan Rusya'nın seyahat yasaklarını kaldırmasının ardından bir müjde de Almanya'dan geldi. Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını bildirdi.
AVRUPA'NIN LOKOMOTİFİ
Almanya'nın Avrupa'nın lokomotifi görevini üstlendiğini belirten turizmciler, "Şu anda Türkiye yasağını Hollanda, Belçika ve Danimarka, İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkeleri sürdürüyor. Ancak Almanya Avrupa'nın lokomotifi konumunda. Bu ülkeler de önümüzdeki 2-3 hafta içinde yasakları kaldırır" dedi.
YASAK KALKTI! HEDEF 3 MİLYON
Almanya'da Türkiye'ye yönelik talebin İspanya, İtalya, Yunanistan gibi Avrupa ülkelerinin de önüne geçtiğini vurgulayan turizmciler, eğer bir olumsuzluk yaşanmazsa yılın ikinci yarısından itibaren 2.5-3 milyon Alman turistin ülkemize geleceğini dile getirdi.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2019'un ilk 6 ayında Almanya'dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 1.8 milyon iken yılın ikinci yarısında 3.2 milyon Alman gelmişti. 2019'un ikinci yarısında yakaladığımız performansa yakın bir grafik yakalamayı bekliyoruz. Pandemi kaynaklı herhangi bir kısıtlama yaşanmazsa Almanya'dan 2.5 ila 3 milyon arasında ziyaretçinin geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.
Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, Almanya'nın Avrupa'da lokomotif ülke konumunda bulunduğunu söyledi.
"Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri de önümüzdeki günlerde yasakları kaldırır" diyen Karaer, şunları anlattı:
"Almanların çok güçlü bir Türkiye talebi var. Sezon geç açıldı ancak bir aksilik olmazsa geç kapanacak gibi görünüyor."
KOVİD SERTİFİKASI DEVREDE
Diğer yandan Avrupa Birliği'nde (AB) "Dijital Covid Sertifikası" uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu AB dışındaki bazı ülkelere uygulanan, 'zorunlu haller dışında seyahat kısıtlaması'na devam edilecek. Komisyon, kısıtlamaları her 2 haftada bir gözden geçiriyor.
ANTALYA OTELLERİNİN YÜZDE 90'I AÇILDI
AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, aşılanma sayısının hızlanması ve vaka sayılarının düşüşüyle birlikte seyahat yasaklarının kaldırıldığına dikkat çekti.
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