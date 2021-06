Son dakika: Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ

Hatay Stadı'nın bulunduğu alana gelirken çakılı bir çivi görmediğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layıksa bunları yapacağız."

Başkan Erdoğan, alandakilere kendisini büyük bir ilgiyle karşıladığı için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim havalimanından buraya, İskenderun'dan bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 gidiş-2 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz, gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası'nı da bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var."

DEV PROJELERİN AÇILIŞINI YAPTI

Törende yaptığı konuşmaya tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, Hatay'ın Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün, dayanışmanın şehri olduğunu belirterek, "Her bir ilçesindeki, her bir mahallesindeki, her bir hanesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bağrına bastığı için Hatay'a teşekkür ediyorum. Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı; Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'siyle Hatay'ımız, hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün sembolüdür." ifadelerini kullandı.