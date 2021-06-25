Son dakika: Hatay'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Yeni adımların hazırlığı içindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen bu projenin Hatay'a ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ayrıca, yine bugünkü törenimizle Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yolun, tarihi Hatay Meclis binasının restorasyonunun, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin, toplam 1281 dersliğe sahip 81 yeni okulumuzun yapımının ve 89 okulumuzun deprem güçlendirmesinin, birinci basamak sağlık hizmeti verecek 12 tesisimiz ile diğer sağlık yatırımlarının, Belen Belediyesi Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve Atatürk Parkı'nın, Altınözü Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Millet Bahçesi'nin de resmi açılışlarını yapıyoruz. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu eserlerin Hatay'ın emrine verilmesinde emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

"HATAY'A 14'Ü HASTANE OLMAK ÜZERE TOPLAM 45 SAĞLIK TESİSİ İNŞA ETTİK"

Türkiye'yi, eser ve hizmet siyasetiyle, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını beşe, ona katlayacak yatırımlara kavuşturduklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle donattıklarını söyledi.

Bu kapsamda, 19 yılda Hatay'a da toplam 35 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını anımsatan Erdoğan, eğitime 8 bin 836 yeni derslik kazandırdıklarını, Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını belirtti.

Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da toplam 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini kazandırdık. Şehrimize 44 spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte bugün açılışını yaptığımız 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nu kazandırdık. Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,4 milyon liradan 1,3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta, Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 sağlık tesisi inşa ettik.

Toplamda 435 yataklı 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin proje çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Hatay'da hükümetlerimiz dönemleri süresince 8 bin konut projesini hayata geçirdik. Hatay için toplam 287 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesi projesi başlattık.

Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelerinin kalanlarının da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Karayollarında, 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye çıkardık. Demiryollarında, İskenderun-Toprakkale hattını komple yeniledik. Havayollarında, Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binası kazandırdık."

Başkan Erdoğan Hatay'a 7 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini dile getirerek, 3 baraj ve 2 gölet daha yapacaklarını söyledi.

Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı, Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılışını geçen ekim ayında video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Erdoğan, "Şehrimizde 585 bin dekar gibi araziyi sulayacak, çiftçilerimize 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam temin edecek Reyhanlı Barajı, Hatay'ın gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu baraj aynı zamanda Hatay şehrimizi ve Amik Ovası'nı taşkın afetine karşı da koruyacaktır. Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın sularını Reyhanlı Barajı'na aktarabileceğiz. Böylece hem yaklaşık 200 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacağız hem de her damla suyu verimli kullanmış olacağız." diye konuştu.

Karasu kanalının da bir an önce tamamlanmasını sağlayacaklarını belirten Erdoğan, Hatay'ın yarım asırlık hayali olan Tahtaköprü Barajı'nı yükselterek barajın sulama alanını 109 bin hektardan 453 bin dekara çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, bu iki projeyle Hatay'ın tarım alanlarının yarısını sulama kapsamına aldıklarına işaret ederek, inşaatları devam eden sulama tesisleri tamamlandığında Hatay'da 700 bin dekardan fazla mümbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Hataylı çiftçilere bugüne kadar 3 milyar liralık tarımsal destek verdiklerine işaret eden Erdoğan, "PKK tarafından yakılan ormanlarımızı, çok daha güzeliyle ve fazlasıyla yeniden yeşillendirmek için kolları sıvadık. İnşallah bu çalışmaları süratlendirecek adımları da atıyoruz." dedi.

Sanayide kente son 19 yılda 4 yeni Organize Sanayi Bölgesi, 2 teknopark, 2 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 174 bin kişi iken, bu rakam yaklaşık 2 kat artışla 343 bin kişiye ulaştı. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti mahiyetinde anlatsak bile Hatay'a kazandırdığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Biz laf siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi gürültü çıkarmıyor, eser inşa ediyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor herkesin hakkını, hukukunu, özgürlüğünü, teminat altına alıyoruz. Çünkü biz bu millete aşkla bağlıyız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Çünkü biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmekte kararlıyız. Bu mücadelemizde yanımızda olan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hatay'a da 19 yıldır bize verdiği destek için teşekkür ediyorum."