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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) 'nin, sertifikasyon işlemlerinin ardından 'ın ilçesindeki limana demirlediğini bildirdi.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: İlk FSRU gemimiz Ertuğrul Gazi Türkiye'de

Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı göndere çeken ilk FSRU Gemimiz; Ertuğrul Gazi, Türkiye'de. Sertifikasyon işlemlerinin ardından Dörtyol'daki limana demirledi. Test işlemlerinin ardından işletmeye alınacak gemimiz ülkemizin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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