Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 bin geçici işçi istihdam edilecek
Son dakika haberine göre… Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Pakdemirli, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum." diyerek müjdeli haberi duyurdu.
2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI
Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum. #GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz.
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