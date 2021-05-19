Bakan Pakdemirli duyurdu: 2 bin geçici işçi istihdam edilecek

2 BİN GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Sizlerle bugün iki güzel haber paylaşmak istiyorum. #GeleceğeNefes olan ormanlarımız için; orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2.000 geçici işçi istihdam ediyoruz.