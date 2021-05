Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan yönetmelikle elektronik haberleşme sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikte, elektronik haberleşme işletmecilerinin teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartları düzenlendi. Yetkilendirilecek her işletmeye asgari 50 metrekare ofis açma, en az 2 üniversite mezunu çalıştırma, yabancı şirketlerin müdürleri veya sorumlu müdürlerinin Türkiye'de ikamet etmesi gibi zorunluluklar getirildi.



Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza ait yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurum tarafından yetkilendirilecek elektronik haberleşme işletmecilerine; teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarına yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, bundan sonra yetkilendirilecek her işletmecinin; asgari 50 metrekare ofisinin bulunması, en az 2 üniversite mezunu personel çalıştırması, yabancı menşeli şirketlerinin müdür/sorumlu müdürlerinin Ülkemizde ikamet etmesi istenecek" dedi.



'YETKİLENDİRME SÜRELERİ 3, 7, 15 YIL OLACAK'

Bakan Yardımcısı Sayan, daha önce 15 yıl olan yetkilendirme sürelerinin; şirketlerin edindikleri abone sayıları, finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebileceğini kaydetti. Sayan, "Daha önce 15 yıl olan yetkilendirme süreleri, şirketlerin edindikleri abone sayıları, finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebilecek. Şirketlerin doğrudan ya da dolaylı her nevi hisse devri kurum iznine tabi olacak. İşletmecilerimizin acente/bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerimizin hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olabileceği açıkça düzenlendi. Halihazırda fiziki olarak yapılan yazışmaların elektronik ortama taşınması için hukuki zemin oluşturuldu" dedi.



'VERGİ BORCU VE SGK BORCU OLMAYACAK'

Bakan Yardımcısı Sayan, mevzuat aykırılığından dolayı yetkisi iptal edilen işletmelerin 3 yıl boyunca yetki verilmeyeceğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kurumca yetkilendirilecek şirketlerin vergi borcu ve SGK borcunun bulunmaması istenecek. İşletmecilerin ilgili mevzuata aykırılık sebebi ile yetkilendirmelerinin iptal edilmesi halinde 3 yıl süre ile yeniden yetkilendirilmemesine karar verilecek. Halihazırda yetkili bulunan şirketlerimizin yetkilendirmeleri mevcut yetkilendirme sürelerinin sonuna kadar devam edecek. Bununla birlikte, diğer şartlara uyum için mevcut işletmecilere 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunuz tarafından yetkilendirilen 450 işletmeci, farklı hizmet türlerinde 810 yetkilendirme ile hizmet veriyor. Düzenlemeye ilişkin detaylara http://btk.gov.tr/kurul-kararlari adresinden ulaşabilirsiniz. Memleketimize hayırlı olsun."

