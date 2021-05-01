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Bazı bakanlıklardaki isimler görevlerinden alınırken yeni atamalar yapıldı! Flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Başkan 'ın imzasıyla yapılan atama kararları 'de yayımlandı. Bu kapsamda farklı bakanlıklarda bazı isimler görevlerinden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. İşte o isimler...

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Bazı bakanlıklardaki isimler görevlerinden alınırken yeni atamalar yapıldı! Flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

'de yayımlanan karara göre çok sayıda bakanlıkta farklı görevlerde bulunan isimler görevlerinden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.

İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI

İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI

İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI

İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI

Kabinede iki yeni bakanlık KABİNEDE İKİ YENİ BAKANLIK

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