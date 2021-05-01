Bazı bakanlıklardaki isimler görevlerinden alınırken yeni atamalar yapıldı! Flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda farklı bakanlıklarda bazı isimler görevlerinden alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı. İşte o isimler...
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre çok sayıda bakanlıkta farklı görevlerde bulunan isimler görevlerinden alınırken yerlerine yeni isimler atandı.
İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI
İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI
İŞTE YENİ ATAMA KARARLARI
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