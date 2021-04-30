30 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek

Son dakika haberine göre Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik süre sınırı olmaksızın 1 Haziran sonrasında da devam edecek. Uygulama 30 Haziran'da son bulacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2021 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021
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Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek

Turizm sektörüne müjdeli haber 'de yayımlandı. Başkan 'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek. 30 Haziran'a kadar KDV oranında düşüş devam edecek.

TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK
Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:


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