Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Geceleme hizmetinde KDV oranı yüzde 1 olarak devam edecek
Son dakika haberine göre Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarına ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geceleme hizmetlerinde 1 Haziran'a kadar geçerli olan yüzde 1'lik KDV oranı süre sınırı olmaksızın 1 Haziran sonrasında da devam edecek. Uygulama 30 Haziran'da son bulacak.
Turizm sektörüne müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV'lerde turizmciler için değişiklik yapıldı.
Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ve gecelemelerde yüzde 1 olan KDV 1 Haziran sonrasında da devam edecek. 30 Haziran'a kadar KDV oranında düşüş devam edecek.
TURİZM SEZONUNA DESTEK OLACAK
Tam kapanma ile koronavirüs pandemisindeki azalmayla beraber canlanacak olan turizm sektörü düşük KDV oranlarıyla daha çok müşteriye uygun fiyatlarla hizmet vermeye devam edecek.
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