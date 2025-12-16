Eski Habertürk çalışanından Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz itirafı

16 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.12.2025 18:21 Güncelleme: 16.12.2025 18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınan Mehmet Akif Ersoy hakkında, geçmişte birlikte çalıştığı Tuğçe Acar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yapan Acar, Ersoy’un kendisinin işe giriş sürecini durdurduğunu belirterek, sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

Ünlü haber spikerlerinin de aralarında bulunduğu uyuşturucu soruşturması genişletildi.

Aralarında Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan hakkında tutuklama kararı verildi.

İFADESİNE AHABER.COM.TR ULAŞMIŞTI: 'HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU KULLANMADIM'

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, hâkimlikteki ifadesinde hakkındaki tüm iddiaları reddederek, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu söylemişti.

ESKİ HABERTÜRK ÇALIŞANINDAN TACİZ İTİRAFI

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Bu skandalın ardından bir başka iddia daha gündeme geldi. Ünlü isimlerle başlayan ve medya sektörüne uzanan uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan, uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Habertürk TV'nin eski çalışanlarından Tuğçe Acar, bir dönem birlikte çalıştıkları Ersoy hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"SINIR İHLALİ NİTELİĞİ TAŞIYAN DAVRANIŞLARDA BULUNDU"

Uzun yıllar Habertürk'te çalıştığını ve Ersoy'un döneminde prodüktörlük yaptığını belirten Acar, "Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye devam etmiştik. Ancak son görüşmemizde bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu. Bu olayın ardından kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırdım" ifadelerini kullandı.

"İŞE GİRMEMİ DURDURDU"

Acar, açıklamasında Habertürk TV ile yaptığı iş görüşmesinin olumlu sonuçlanmasına rağmen, Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesinin ardından işe giriş sürecinin durdurulduğunu ileri sürdü.

Yaşadıklarını bazı yöneticilerle paylaştığını aktaran Acar, Ersoy'un kanaldaki konumu nedeniyle Habertürk'te çalışamayacağının kendisine bildirildiğini ifade etti.

"DEVRAN DÖNDÜ, ŞÜKÜR"

"Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaştım; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletildi" diyen Acar, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız karşısında, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın.

Gün gelir devran döner diye diye geçirdiğim günlerden sonra, şu devran döndü ya, şükür."

